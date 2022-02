Gli studenti varesini preferiscono i licei: aumenta lo scientifico, tiene il classico in calo il linguistico

Sono in leggero aumento, rispetto allo scorso anno, le iscrizioni presentate ai percorsi di istruzione superiore in provincia di Varese. Lo scorso anno erano state 8084 contro le 8124 dell’ultima rilevazione del 4 febbraio scorso. Al numero di domande presentate nel percorso di istruzione statale vanno aggiunte 147 iscrizioni al percorso di istruzione/formazione professionale, le 1104 della formazione regionale e le 257 alle scuole superiori paritarie, per un totale di 9485 studenti.

OLTRE 4000 LE DOMANDE PRESENTATE AI LICEI

Sono i licei, anche nel Varesotto, a raccogliere il maggior numero di preferenze: 4016 ( in aumento rispetto alle 3955 dello scorso anno) mentre sono state 3276 le iscrizioni presentate negli istituti tecnici economici e tecnologici ( lo stesso dato dello scorso anno) e 685 gli iscritti ai percorsi di istruzione professionale ( erano stati 853 lo scorso anno) a cui si devono aggiungere.

LO SCIENTIFICO È IL PIU’ RICHIESTO

Tra i percorsi liceali è proprio lo scientifico, così come si registra in Lombardia, a raccogliere la maggior domanda. Nella nostra provincia, il percorso tradizionale con il latino ha ricevuto 631 domande mentre quello con le scienze applicate 767 che segnano il sorpasso definitivo rispetto alla storica offerta.

Mantiene la posizione il liceo classico con 271 domande rispetto alle 275 dello scorso anno, mentre cresce l’artistico che passa dalle 546 dello scorso anno alle attuali 583.

Nuova flessione per il liceo linguistico che, dopo aver registrato una prima battuta d’arresto lo scorso anno ( con 554 domande), prosegue la discesa e si ferma a 505 domande. A soffiare iscritti, probabilmente, il percorso di scienze umane che passa da 478 alle attuali 504 iscrizioni, mentre il “les” (economico sociale) cresce solo leggermente salendo da 440 a 446 domande. Su quest’ultimo indirizzo, si era svolta una battaglia a suon di slogan da parte di studenti e docenti del liceo Manzoni di Varese che contestavano la scelta della Provincia di assegnare anche al Cairoli ( come alternativa quindi) il percorso.

Si mantengono al di sopra dei posti a disposizione le richieste per il liceo sportivo che sono state 197 ( lo scorso anno 199) mentre torna a piacere il coreutico che lo scorso anno aveva rischiato di scomparire: le domande presentate sono state 19. I licei musicali hanno raccolto 40 domande ( in netto calo rispetto alle 60 di un anno fa).

Tre i licei quadriennali buono il gradimento sia per quello tradizionale con 19 domande, sia quello internazionale del liceo Ferraris che ha ricevuto 32 iscrizioni. Rimane ancora ferma la proposta quadriennale del liceo classico che ha ricevuto solo due iscrizioni.

TRA GLI ISTITUTI TECNICI TIENE L’ “AFM” PERDONO MECCATRONICA ED ELETTRICO/ELETTRONICO

Delle 3276 domande di iscrizione a un percorso tecnico, 1006 sono state presentate per l’offerta “Amministrazione finanza e Marketing” ( in decisa crescita rispetto alle 939 dello scorso anno); in leggero calo l’offerta sul turismo con 352 domande ( erano 361 un anno fa). Tiene il quadriennale di AFM del Tosi che attiene 43 iscrizioni.

Ancora un segno positivo per il CAT ( Costruzione ambiente e territorio) che guadagna iscritti e passa dai 174 nel 2001 agli attuali 185.

Tra i tecnologici piace soprattutto il percorso di informatica e telecomunicazioni anche se perde iscritti ( da 730 a 651); in calo anche il settore elettrico ed elettronico da 250 a 200 e quello di meccanica e meccatronica che passa da 344 a 277 e anche l’agrario che scenda da 56 a 45. Crescono la grafica da 149 agli attuali 195; trasporti e logistica da 47 a 88; chimica e biotecnologie da 161 a 179; il sistema moda da 34 a 55.

NEL PROFESSIONALE FRENATA DELL’ALBERGHIERO

Passando ai percorsi professionali, le 685 domande raccolte sono soprattuto nei percorsi sanitari e di assistenza sociale ( 164 anche se in calo rispetto ai 202 dell’anno precedente). Enogastronomia e alberghiero ottengono 184 domande contro le 202 precedenti. Le altri richieste sono andate ai servizi commerciali ( 80); ai servizi per la cultura e lo spettacolo ( 66) ; all’agricoltura ( 33) e alla figura di ottico ( 16 richieste).

Infine, nei percorsi di istruzione e formazione professionale si registrano 35 domande per operatore della ristorazione, 37 per operatore della riparazione dei veicoli a motore; 22 di operatore meccanico, 15 di operatore informatico, 7 di operatore delle produzioni tessili, 7 anche come operatore grafico e 8 come tecnico dei servizi di promozione e accoglienza.

I numeri descritti raccontano la fotografia delle prime domande, quelle raccolte al termine del tempo a disposizione per presentare l’iscrizione alla prima classe del ciclo superiore. Il prossimo 10 febbraio si terrà una riunione tra i presidi dei due ambiti territoriali insieme al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale e ai rappresentanti della Provincia per fare il punto e vedere quali misure adottare per permettere ai ragazzi di seguire il corso scelto.