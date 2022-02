Hostess molestata da sindacalista a Malpensa, la Procura fa appello contro l’assoluzione

Per la Procura di Busto Arsizio la sentenza che ha assolto in primo grado il sindacalista della Fit Cisl dall’accusa di violenza sessuale va appellata. Entro il 10 febbraio, come conferma il procuratore capo Carlo Nocerino, verrà depositata la richiesta.

La vicenda risale alla sera del 9 luglio 2018 quando in un ufficio della sede dei sindacati dell’aeroporto di Malpensa, l’esponente della Fit Cisl, R.M., palpeggiò per una trentina di secondi una hostess che si era rivolta a lui per una causa di lavoro.

I giudici del Tribunale di Busto Arsizio hanno motivato la sentenza asserendo che la versione della vittima fosse credibile ma che mancavano elementi oggettivi per procedere ad una condanna. Motivazioni e sentenza che hanno fatto molto discutere nei giorni scorsi con diversi articoli sui giornali nazionali e l’intervento del segretario generale della Cgil di Varese Stefania Filetti. Il pm si era vista respingere la richiesta di condanna a due anni.

Ora sarà la Corte d’Appello, alla quale si è rivolta anche l’avvocato di parte civile Teresa Manente in sede civile, a dover ripercorrere la vicenda e decidere se confermare o ribaltare il primo grado.