Il centro camion per Malpensa? “Si sovrappone al Masterplan”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’Aeroporto di Malpensa, relativo al progetto di centro servizi per l’autotrasporto Cargo, previsto ai margini dell’attuale sedime di Milano Malpensa, lato Ovest (verso la valle del Ticino)

In data 04 gennaio 2022 il nostro Comitato ha provveduto a depositare presso il Ministero della Transizione Ecologica le proprie osservazioni in merito al progetto del PASS4CORE – Centro servizi per l ‘Autotrasporto Cargo, sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, formulando nel merito il proprio giudizio negativo.

Siamo venuti a conoscenza della procedura in oggetto consultando l’elenco dei progetti pubblicati sul sito del Ministero di cui sopra. Nessun Avviso al Pubblico è stato pubblicato e/o reso noto dalle amministrazioni locali piemontesi e lombarde, alla cittadinanza, come previsto dal Titolo III art.19 comma 4 del D.lgs.152/2006.

Tale circostanza pone in essere non pochi dubbi e genera non poche domande, oltre alle riflessioni che esporremo nel seguito presente comunicato.

Cos’è il PASS4CORE – Centro servizi per l ‘Autotrasporto Cargo? => Né più né meno che un intervento inserito nel MasterPlan 2035, che è a sua volta come noto sottoposto a procedura di VIA, attualmente in corso.

Come mai è diventato un progetto “a parte” rispetto al Masterplan 2035 ? => Perché il Proponente SEA ha indicato che il progetto possiede dei requisiti di precedenza per il comprovato valore economico e per una maggior occupazione attesa superiore a 15 unità. Sottolineiamo quest’ultimo aspetto, a riprova della solita paventata opportunità, attesa peraltro non sicura, di una misera occupazione offerta al territorio.

Perché abbiamo espresso un giudizio negativo? => perché tale progetto, se venisse confermato un iter separato e preferenziale, qualora autorizzato andrebbe ad inficiare una delle alternative previste nel Masterplan 2035 per l’allocazione della nuova area Cargo, precludendo quindi una corretta procedura di VIA, in corso, relativamente al MasterPlan medesimo. A riprova delle nostre affermazioni si veda la figura seguente:

In azzurro la previsione di area per il centro servizi autotrasporto, in rosso l’Area 2 di previsione per l’espansione di cargo city

ipotesi di sviluppo dell’area Cargo a Sud-Ovest Area2 e Area 2A,

PASS4CORE – Centro servizi per l ‘Autotrasporto Cargo

Viste le gravi implicazioni che tale procedura potrebbe comportare, nella misura in cui condizionerebbe lo sviluppo dell’aeroporto, ci poniamo e poniamo le seguenti riflessioni:

1. Ci chiediamo quante associazioni, comitati, cittadini fossero informati della procedura in tal senso.

2. Perché gli Enti locali interessati non hanno pubblicizzato, sui rispettivi siti istituzionali, l’avvenuto avvio della procedura, in modo tale che il pubblico ne fosse informato?

3. Sono queste le modalità con le quali i Sindaci del territorio prevedono di tutelare e di informare la cittadinanza che li ha eletti e di relazionarsi con il gestore aeroportuale ed ENAC?

Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’Aeroporto di Malpensa