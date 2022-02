Le ginnaste di Jerago con Orago seconde al campionato regionale

Un trionfo per la società Asd Giocosport di Jerago con Orago il campionato regionale di serie D LC3 GAF a Ghedi (Brescia) tenutosi lo scorso weekend (sabato 19 e domenica 20 febbraio): la squadra J/S composta da 4 ginnaste Carlotta Zagni, Chiara Pozzi, Sea Gavezzani e Valentina Gaiatto hanno ottenuto il secondo posto su 47 squadre partecipanti, qualificandosi alle gare nazionali.

Le quattro ragazze hanno gareggiato sabato mattina, conquistando il secondo posto e mantenendolo per tutto il weekend, nonostante l’alto livello delle avversarie; tre le prove in cui si sono cimentate: trave, volteggio e corpo libero.

«Abbiamo ottenuto un successo alto», racconta Daniela Mileo della società jeraghese, «è un bel risultato: siamo la prima squadra in provincia di Varese e seconda in Lombardia. Le ragazze hanno ottenuto un risultato che vale doppio in un periodo in cui la parola “positivo” ha interrotto la possibilità di allenarsi costantemente».

Le altre atlete di Giocosport

Forti emozioni anche dalla prima squadra J/S, composta da Ginevra Battista Luparella, Greta Sonicini, Martina Ambrosetti e Virginia Parolo: alla loro prima esperienza in competizioni di questo livello, sono arrivate ventesime.

Anche le ginnaste più piccole (della categoria allieve) si sono fatte valere durante la due giorni di gara, raggiungendo un «importante e significativo traguardo» : «Disputando una gara più grande di loro, con grinta e coraggio Michela Ambrosetti, Serena Pan, Valentina Dossi e Viola Ferraro hanno ottenuto il settimo posto nella gara regionale».

«Siamo orgogliosi di ogni ginnasta – conclude Mileo – affronteremo con uno spirito migliore il duro lavoro per arrivare sempre più in alto».