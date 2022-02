Le pagelle del Varese: prime gioie per Marcaletti e Cappai

Il Varese vince a Gozzano 3-1 e riprende la marcia con una prestazione di gran carattere. Prime gioie in biancorosso per Marcaletti e Cappai, chiude i conti Minaj nel finale.

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Bravo nelle uscite alte, non può molto sul gol ma il voto se lo merita con la parata sulla punizione di Paoluzzi nel finale

MAPELLI 7: Sempre sul pezzo, di testa non perde un confronto e il suo spirito in campo è unico

MONTICONE 6,5: Altra prestazione attenta e precisa a comandare la retroguardia

PARPINEL 5,5: Gara positiva, ma si fa bruciare in fascia da Sangiorgio in occasione del pareggio del Gozzano

FOSCHIANI 6: Meno preciso di altre volte, in fascia non fa mancare il suo contributo pratico. Sbaglia un’occasione importante nella ripresa

D’ORAZIO 6: Non sempre lucido nelle scelte, sembra essere un po’ stanco

Gazo 6,5: Dentro con lo spirito battagliero che lo contraddistingue, il rigore nasce da un suo lancio

DISABATO 6,5: Gara di personalità prima ancora di capacità tecnica. In mezzo al campo chiama tutti i palloni e fa girare la squadra

MARCALETTI 6,5: Un gol importante per la squadra e anche per lui dopo il lungo e brutto infortunio. Prestazione convincente

Tosi s.v.: Pochi minuti nel recupero

PIRACCINI 6: Importante in fase difensiva, in attacco gli manca il guizzo e il tocco decisivo

Cappai 7: Finalmente possiamo scrivere il suo nome nel tabellino. Si prende la responsabilità di un rigore che pesa una tonnellata e spiazza Vagge. Speriamo solo il primo di una lunga serie

PASTORE 6,5: Altra prova di gran cuore per il numero 11 che è sempre pronto a correre per la squadra. Si conquista il rigore perché non tira indietro il piede

Cantatore 6,5: Ultimamente si è visto poco in campo. Anche oggi entra nel finale, pochi minuti ma un assist importante per Minaj

MAMAH 6: Qualche bella accelerazione ma viene controllato da molto vicino e quando trova il tempo e spazio per concludere si è visto respingere le conclusioni da Vagge. Rimane negli spogliatoi all’intervallo per un guaio muscolare

Minaj 6,5: Questa volta non fa mancare l’arrosto al fumo. Tante giocate importanti e concrete e un gol che chiude la sfida