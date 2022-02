Reazione di forza del Varese: 3-1 a Gozzano

Gozzano era subito un esame da non sbagliare per le ambizioni del Varese, che ha reagito al meglio dopo la sconfitta di Novara e si è preso tre punti su un campo difficile come quello dei cusiani. Il 3-1 finale è arrivato al termine di una prestazione di spessore, aperta da mancino vincente di Marcaletti all’11 per il primo vantaggio biancorosso. Poi qualche errore sottoporta e il pari di Castelletto sul finale del primo tempo a rovinare parzialmente i piani. Nella ripresa il Gozzano è rimasto in 10 – espulsione severa di Cominetti per un fallo a metà campo – e il Varese ha approfittato andando ancora a segno con Cappai – alla prima gioia varesina – su rigore e Minaj nel recupero.

Il Varese riparte così con tre punti convincenti e si presenta con il morale di nuovo alto per il turno infrasettimanale al “Franco Ossola” (mercoledì 16) contro il Borgosesia e poi la trasferta di Chieri che chiuderanno questo periodo intenso e importante. Il primo passo è stato fatto, avanti così.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo la dolorosa e contestata sconfitta contro il Novara, il Varese scende in campo a Gozzano per un’altra gara tosta. Mister Ezio Rossi deve fare a meno dello squalificato Di Renzo e degli infortunati Leo Baggio e Premoli ma non cambia assetto: 3-4-1-2 con Piraccini – ex della gara – alle spalle di Mamah e Pastore. Il Gozzano allenato da Massimiliano Schettino si schiera con un 4-3-3: tridente offensivo Cominetti, Gassama e Sangiorgio. Degli ex in casa Gozzano è titolare a sinistra in difesa Francesco Nicastri mentre Andrea Repossi parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO

Il Varese inizia con il piglio giusto, spinge dai primi minuti e sblocca la gara all’11’: Marcaletti carica il sinistro dalla lunga, traiettoria a effetto che sorprende Vagge e 1-0 biancorosso. Disabato e compagni non si fermano, pressano alto e riescono spesso a recuperare palla in zona pericolosa. Superata la metà del tempo il Varese sfiora il raddoppio in due occasioni ravvicinate su azioni da corner: al 23′ Mamah di testa colpisce da due passi ma trova la parata di Vagge. Il portiere del Gozzano si supera sul calcio d’angolo successivo: Parpinel calcia al volo, D’Orazio devia da posizione ravvicinata trovano però la miracolosa parata. Il monologo biancorosso è interrotto al 32′ quando su cross di Sangiorgio da destra il colpo di testa di Cozzari esce di un soffio. Il pareggio arriva al 44′ quando Sangiorgio sfugge a Parpinel in fascia e mette in mezzo per Castelletto, che mette in rete l’1-1 nonostante il tentativo di parata di Trombini. La reazione del Varese porta al mancino da buona posizione di Mamah sul quale Vagge ci mette il piede per respingere e all’intervallo il risultato è in parità.

SECONDO TEMPO

Il Varese torna in campo con Minaj al posto di Mamah, fermato da una noia muscolare. Alto ritmo ma poche occasioni nei primi minuti, con le squadre che si allungano e lasciano spazi per le ripartenze. Mister Rossi inserisce Gazo e Cappai per D’Orazio e Piraccini ma la gara cambia al 17′ quando l’arbitro giudica da rosso diretto il fallo a metà campo su Pastore di Cominetti per fermare un contropiede. Decisione severa, il Gozzano protesta ma rimane in 10. Pochi giri di lancette dopo il Varese torna in vantaggio, grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Bane su Pastore. Dal dischetto Cappai non sbaglia e sigla il suo primo gol in biancorosso. Il Gozzano si affida al brio di Sangiorgio, un 2004 davvero interessante, ma il Varese controlla senza correre eccessivi pericoli e al 33′ potrebbe triplicare: lancio di Parpinel per Foschiani che sbuca alle spalle della difesa ma non riesce a battere Vagge in uscita. Il Gozzano nel finale si spinge in avanti e al 43′ Paoluzzi con una punizione mancina impegna Trombini alla parata in angolo. Nel recupero però arriva il tris che chiude la contesa: Cappai e Cantatore confezionano la palla che Minaj deve solo spingere in rete per il 3-1 che chiude la gara.

TABELLINO

