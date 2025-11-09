I voti del Varese: Barzotti ci prova ma c’è una palese mancanza di personalità

GOZZANO – VARESE 3-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Tre gol incassati anche oggi. Poche colpe, anzi, salva il risultato in un altro paio di circostanze

SECONDO 5,5: Schierato a sorpresa dopo settimane a margine della squadra, anche in allenamento. Fa quel che può e con buono spirito ma non è una domenica semplice per la squadra e questo non lo aiuta

Salera 5,5: Entra ma senza portare grandi migliorie

BRUZZONE 5,5: In difficoltà, soprattutto nel primo tempo, a gestire i continui 1 contro 1 con Pavesi. Non malaccio, ma neanche bene

BERTONI 5,5: Anche lui lasciato un po’ allo scoperto nel primo tempo dalla mancanza di filtro della mediana, rimedia un paio di volte con esperienza. Nella ripresa agisce anche da terzino, poi Ciceri lo cambia

Costante 5,5: Dentro nella ripresa per un cambio che non sembra migliorare la situazione generale

BERBENNI 5: Inizia facendosi saltare come un birillo da Sarpa, che poi si perde completamente nel gol del vantaggio. Dietro traballa, davanti non si vede mai. Domenica da dimenticare

Barzotti 6: Si prende la responsabilità del rigore e lo realizza, poi si vede respingere sulla riga un’altra bella conclusione. Meriterebbe qualche minuto in più

DE PONTI 6: L’ultimo a cedere. Corre tanto, prima in mediana e poi in difesa, chiude qualche ripartenza avversaria e si fa trovare spesso nel punto giusto. Nota positiva

TENTONI 5: Manca il gioco a questa squadra e lui è il principale indiziato. Si aggiunge poi la mancanza di filtro davanti alla difesa nel primo tempo, con Bruzzone e Bertoni sollecitati a più riprese da verticalizzazioni dirette

PALESI 5: Per esperienza e ruolo dovrebbe prendere per mano la squadra e portarla fuori dalle acque agitate e invece quando le cose si mettono male non riesce a farsi valere

GUERINI 5: Come anche in altre occasioni, quando non ingrana si intestardisce e non riesce a combinare cose positive

ROMERO 5: Lotta ma non basta. La squadra si appoggia su di lui, ma ormai le squadre avversarie sono preparate e lo tengono a bada. Aumenta la carestia di gol che va avanti da sei giornate. Davvero troppo

COGLIATI 5: Oggi anche lui ha le sue colpe. Corre e si impegna, incita la squadra ma se a questa formazione manca un leader anche uno come lui deve prendersi delle responsabilità maggiori

