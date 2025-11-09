Varese sempre peggio: sconfitta 3-1 a Gozzano

Ci si aspettava una reazione, quanto meno d’orgoglio, e invece il Varese cade di nuovo, per la terza volta di fila, la quinta nelle ultime sei. A Gozzano non si è visto quasi niente di buono. La squadra di Ciceri nel primo tempo concede troppo e a va sotto al 19′ con la rete di Sarpa. Nella ripresa sembra esserci un minimo di reattività in più e al 29′ Barzotti pareggia su rigore concesso per una trattenuta su Romero. A dimostrare il momento difficile è però il gol preso, sempre su rigore, pochi minuti dopo. Gol che sottolinea l’incapacità della squadra di gestire i momenti difficili. Nel finale Masetti salva sulla linea il tiro di Barzotti ma al 45′ Lettieri in contropiede sigla il definitivo 3-1.

Una sconfitta che acuisce i mali del Varese, con la squadra di nuovo – giustamente – contestata e che alla fine della gara non va a parlare con i tifosi. Ora ci sarà da capire come la squadra reagirà e se la società deciderà di confermare ancora la fiducia a mister Ciceri, che si è presentato in sala stampa e ha confermato di sentirsi in discussione. Sarebbe anche quasi assurdo il contrario, visto il filotto negativo che ha infilato la sua squadra. Certo è che la situazione è molto brutta, la squadra sembra non trovare le mosse giuste per una reazione e anche i tifosi sono sconfortati da tutti questi ko. Sarà un’altra settimana intensa; chissà se per settimana prossima – domenica 16 novembre al “Franco Ossola” contro la Sanremese – ci saranno cambiamenti significativi o si concederà un’altra chance a questo gruppo di lavoro.

FISCHIO D’INIZIO

È stata una settimana complicata per il Varese che dopo la sconfitta contro l’Asti ha dovuto fare riflessioni interne, allenamenti sulla terra in segno di umiltà e capire qual è la medicina per chiudere il periodo di malattia. Se la terapia d’urto ha avuto effetto lo dovrà dire la gara dello stadio “Allesina” – già “D’Albertas” dopo il cambio di denominazione di qualche mese fa -, una sfida da sempre complicata contro un avversario di talento ma che finora non è riuscito a trovare continuità. I biancorossi scendono in campo con il 4-3-3 che vede Guerini, Romero e Cogliati in attacco. Sulla fascia destra di difesa si rivede il 2007 Giuseppe Secondo che torna titolare dopo l’esordio contro l’Imperia alla prima giornata. Per il Gozzano di mister Manuel Lunardon, che fa parte del gruppetto di squadre in fondo alla classifica, lo schema è 3-4-2-1 con diversi cambi rispetto alla sconfitta di settimana scorsa in casa del Club Milano. In attacco ci sono Hoxha e Sangiorgio alle spalle di Pavesi.

PRIMO TEMPO

Qualche fallo di troppo nei primi minuti, poi la gara si accende. Al 6′ Guerini calcia da fuori con il sinistro ma senza impensierire Aiolfi, mentre sull’azione successiva la difesa biancorossa è messa male, Sangiorgio si infila e con un destro insidioso colpisce il palo. La retroguardia varesina sembra in difficoltà e al 12′ i padroni di casa hanno un’altra ghiotta occasione al termine di una lunga azione d’attacco. Alla fine però il tiro da posizione ravvicinata di Sangiorgio va addosso a Bugli. Il portiere biancorosso deve impegnarsi ben di più al 14′ quando Sarpa da ottima posizione cerca l’angolino basso, ma trova l’opposizione in tuffo del numero 1. Il Varese prova la reazione e Aiolfi viene chiamato alla parata prima da Cogliati e poi da Guerini, ma in entrambi i casi non si tratta di interventi particolarmente complicati. La gara si sblocca al 21′: Bianchi crossa da sinistra, la palla rimbalza in area nell’immobilismo della difesa varesina e Sarpa con un bel mancino volante batte Bugli e porta in vantaggio il Gozzano. I biancorossi ci mettono qualche minuto a reagire e il primo vero tentativo arriva al 29′ su azione d’angolo ma Cogliati non inquadra la porta sul secondo palo dopo la sponda di Romero. I biancorossi ci provano con qualche conclusione da fuori ma per Aiolfi è ordinaria amministrazione. Il primo tempo di chiude con la presa alta del portiere del Gozzano sul pallonetto di Romero e all’intervallo il Varese è sotto 1-0 e, così come settimana scorsa, ci sono i cori dei tifosi biancorossi a chiedere di più.

SECONDO TEMPO

Riparte con buon carattere il Varese ma nonostante la spinta costante i biancorossi non riescono a creare i presupposti per il pareggio. Al 15′ mister Ciceri alza il baricentro inserendo l’attaccante Barzotti per il difensore Berbenni e sbilanciando la squadra. Il cambio però non porta gli effetti desiderati e, anzi, apre spazi ai contropiede del Gozzano, che si fa pericoloso con Pennati, che calcia alto dal limite dell’area al 22′. Poco prima della mezz’ora però il Varese ha un episodio dalla sua: sul cross di Cogliati c’è una trattenuta su Romero e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri è Barzotti a battere Aiolfi per il pareggio. L’1-1 però dura pochissimo perché il Gozzano reagisce immediatamente e su azione d’angolo l’arbitro concede un penalty anche ai padroni di casa utilizzando lo stesso metro di giudizio di pochi minuti prima. È Pavesi a presentarsi alla battuta e battere Bugli per il nuovo vantaggio dei piemontesi. Riparte la contestazione del pubblico varesino mentre in campo si scaldano gli animi per un paio di fischi del direttore di gara che non accontentano nessuno. L’unica vera occasione è il destro di Barzotti che viene salvato sulla linea da Mesetti. E così al 45′ il Gozzano la chiude. Contropiede di Sarpa, passaggio per Lettieri che salta Bugli e deposita in rete il 3-1. Nei 5′ di recupero i biancorossi conquistano un paio di corner ma Aiolfi para il tiro in mischia di Tentoni salvano il risultato e sancendo un’altra brutta sconfitta per il Varese.

TABELLINO

GOZZANO – VARESE 3-1 (1-0)

Marcatori: 21′ pt Sarpa (G), 29′ st rig. Barzotti (V), 33′ st rig. Pavesi (G), 45′ st Lettieri (G)

Gozzano (3-4–2-1): Aiolfi; Gemelli, Dalmasso, Masetti; Sarpa, Areco, Carollo (25′ st Lettieri), Bianchi; Sangiorgio (19′ st Pennati), Hoxha (19′ st Pigato); Pavesi (39′ st Casani). A disposizione: Cuka, Bertagnon, Di Giovanni, Monteleone, Loiacono. All.: Lunardon.

Varese (4-3-3): Bugli; Secondo (39′ st Salera), Bruzzone, Bertoni (24′ st Costante), Berbenni (15′ st Barzotti); De Ponti, Tentoni, Palesi; Guerini, Romero, Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Marangon, Donarini, Malinverno, Pliscovaz, Qeros. All.: Ciceri.

Arbitro: Colombi di Livorno (Gaeta e Cafisi).

Corner: 4-6. Ammoniti: Gemelli, Lunardon (allenatore), Pennati per il Gozzano; Romero per il Varese. Recupero: 1’ + 0’.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE A – XI GIORNATA

Asti – Derthona 2-3; Biellese – Imperia 1-0; Cairese – Sestri Levante 1-2; Chisola – Club Milano 2-0; Gozzano – Varese 3-1; Lavagnese – Ligorna 1-1; NovaRomentin – Saluzzo 1-4; Sanremese – Celle Varazze 1-1; Valenzana – Vado 1-3.

CLASSIFICA: Vado 28; Chisola 26; Ligorna 22; Sestri Levante, Biellese 18; Saluzzo 17; Valenzano, Varese 16; Asti, Lavagne 15; Derthona 14; Celle Varazze 12; Gozzano, Sanremese 11; Cairese 9; Club, Milano, NovaRomentin (-1), Imperia 8.

