Ciceri: “Siamo tutti in discussione, io per primo”

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Mi è sembrata una prestazione in linea con le ultime, forse anche troppo in linea. So che posso essere criticato per questo, ma io credo che la squadra abbia giocato, abbia provato a fare la partita e abbia reagito dopo essere andata sotto. Il problema è che siamo andati sotto colpevolmente, su una situazione che si poteva leggere meglio: un cross, un uomo da marcare, un pallone a rimorchio, e invece abbiamo concesso. Da lì la squadra ha reagito con generosità, con buone trame di gioco e anche con qualità, ma ancora una volta è mancata l’efficacia sotto porta. Abbiamo tirato, sì, ma non con la precisione e la cattiveria necessarie per fare male agli avversari. Quando finalmente l’avevamo ripresa e stavamo cercando di vincerla, è arrivato quel rigore contro; un episodio che, a mio avviso, andrà rivisto: in area ci sono sempre tante trattenute, ma questa volta ci è costata carissimo. A me sembrava una palla irraggiungibile per i loro attaccanti, e invece ci siamo trovati di nuovo sotto. È chiaro che dopo un filotto del genere le critiche arrivano e sono anche comprensibili, ma io continuo a dire che la squadra ha giocato, ha prodotto e ci ha messo tutto. Paghiamo le disattenzioni, quelle stesse che abbiamo cercato di correggere per tutta la settimana. Servono più attenzione, più concentrazione sui dettagli, perché in questo momento ogni errore pesa doppio».

CICERI 2: Sì, ci sentiamo in discussione, assolutamente. È giusto così, e io per primo mi metto davanti a tutti, come ho sempre fatto. Siamo in un momento nero del campionato, dobbiamo essere lucidi nell’analisi e assumerci le nostre responsabilità. Dopo un terzo di stagione ci troviamo quinti, ma con un distacco importante da chi ci precede e con un filotto negativo che pesa tanto. All’inizio abbiamo sofferto di più e raccolto punti, adesso che le prestazioni sono decisamente migliori ci ritroviamo a pagare a caro prezzo le disattenzioni che avevamo anche prima. È un paradosso che fa male. Ma credo che l’unica strada per uscire da questa situazione sia il lavoro: non ci sono ricette magiche o scorciatoie. Bisogna tornare all’essenza, al campo, alla fame, all’umiltà. La società ci ha chiesto di valorizzare ciò che abbiamo, di dare tutto per la maglia e per la professione, e questo deve essere il nostro punto di partenza. Io credo fortemente che solo attraverso il lavoro quotidiano, la compattezza del gruppo e la voglia di riscatto si possa uscire da un momento così difficile».



MANUEL LUNARDON (Allenatore Gozzano): Siamo partiti molto bene, abbiamo creato tre situzioni per passare in vantaggio. Abbiamo trovato il gol, poi abbiamo un po’ smesso di giocare ma giocavamo contro una buona squadra. Abbiamo però sofferto tutti insieme. Dobbiamo lavorare sulla continuità, ho una rosa dalle grandi qualità e queste battute d’arresto ci tolgono fiducia. Questo per noi dove essere un punto di partenza.

