Serie D, Gozzano – Varese in diretta

Quarta del girone di ritorno per il Gruppo A di Serie D. Il Varese, dopo la sconfitta interna con il Novara e la lunga coda polemica, affronta la trasferta di Gozzano per un’altra gara difficile. Potrete seguire in tempo reale, azione per azione, commentando o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

