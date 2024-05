Pari al 93′ a Gozzano: il Varese chiude terzo e ai playoff affronta il Vado

Il campionato del Varese non poteva che finire con una gara decisa al 93′, come più volte accaduto in questa stagione. E in questa occasione, nell’altalena tra epidosi negativi e positivi, nel recupero è arrivato il gol dell’1-1 biancorosso, quello utile per qualificare ai playoff la squadra di mister Corrado Cotta, che chiude l’anno al quota 66 punti. Una gara che, dopo un primo tempo segnato dalle tante occasioni sprecate, si era messa male nella ripresa, con l’autogol di Cottarelli a rovinare il pomeriggio. Nel recupero è stato però lo stesso Cottarelli a mettere a segno il gol del pareggio per non finire il campionato con un risultato negativo.

Agli spareggi l’avversario del Varese – che chiude al terzo posto – al “Franco Ossola” sarà il Vado, che con il pareggio contro l’Alcione aggancia l’Rg Ticino e lo sorpassa al quarto posto. I verdegranata saranno invece opposti al Chisola nella sfida tra seconda e quinta.

Appuntamento quindi tra una settimana a Masnago per i playoff, tanto voluti, ma – come si sa – utili giusto per l’orgoglio. Di sicuro servirà una gara più attenta e con maggior determinazione sotto porta per provare a superare il primo turno e provare a rivincere gli spaeggi, come avvenuto due anni fa a Sanremo.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima di campionato per il Girone A di Serie D. Al Varese serve un punto per conquistare l’accesso agli spareggi, ma con una vittoria il terzo posto sarebbe in cassaforte. Impresa sulla carta non impossibile allo stadio “D’Albertas” di Gozzano contro una squadra che ha conquistato settimana scorsa la salvezza matematica, festeggiata proprio in giornata con i propri tifosi, che hanno accesso libero all’impianto sportivo. Mister Corrado Cotta conferma il 4-3-1-2 ma lascia a riposto Stampi, con Ortelli a centrocampo e Perissinotto dietro alle punte Banfi e Di Maira. Sulla panchina piemontese siede invece Vinicio Espinal, chiamato da inizio marzo al posto di Massimo Schettino per salvare la squadra; missione compiuta. Anche il tecnico di origine dominicana si affida al 4-3-3 e in attacco punta sull’esperienza dell’ex Luca Piraccini.

PRIMO TEMPO

Parte con buon piglio la gara, il Varese tiene maggiormente il possesso e al 6′ costuisce la prima occasione con il cross di Palazzolo che trova nel cuore dell’area Vitofrancesco, in proiezione offensiva, ma il capitano tutto solo di testa manda fuori di poco. Il Gozzano però gioca a viso aperto e non si fa schiacciare, anche se al 12′ il destro di Zazzi scorre poco lontano dal palo dopo il bel lavoro in appoggio di Di Maira. La gara resta vivace, ma al 22′ il Varese cestina una grande occasione: Banfi recupera palla su Ferrari e si presenta da solo davanti Stangoni, ma il numero 9 anziché calciare prova un assist per Di Maira, con la difesa che recupera e chiude in angolo. I biancorossi provano a sfruttare il momento e spingono con più continuità ma al 29′ Cottarelli spreca un’altra chance mandando alto un passaggio di Di Maira dopo un corner battuto velocemente. Forse ancora più ghiotta l’occasione capitata al 40′ a Palazzolo, che sbuca in area sulla punizione battuta dalla destra da Vitofrancesco, ma con il destro al volo calcia addosso a Stangoni, che respinge d’istinto. Nel finale di tempo i biancorossi sprecano un paio di recuperi in zona offensiva e così il primo parziale termina senza reti: 0-0.

SECONDO TEMPO

Riparte bene il Varese con Banfi che si gira bene in area e calcia, ma Stangoni è attento e para in angolo. Il Gozzano però prende animo e alla prima disattenzione della retroguardia biancorossa passa. È il 15′ quando Schimmenti passa su Benacquista in corsa, entra in area e prova un tiro-cross che che Cottarelli devia nella propria rete. Il Varese subisce il colpo e per qualche minuto fatica a ragionare e a giocare semplice. Cotta mette Stampi per Perissinotto e al 21′ Di Maira manda alto di poco il cross di Vitofrancesco da destra. I biancorossi spingono ma manca lucidità in attacco e nonostante gli sforzi non arrivano i presupposti per il pareggio. Entra anche Mandelli per Zazzi e il Varese inizia a spingere con grinta e determinazione, chudendo in area il Gozzano che fa muro a più riprese sui tentativi biancorossi. Nei 6′ di recupero la pressione biancorossa dà i suoi frutti: prima è determinante Stangoni sul colpo di testa di Colombo, ma un minuto dopo – al 48′ – sull’angolo battuto daVitofrancesco è Cottarelli – sempre lui – a trovare il tempo giusto e mettere in rete l’1-1, complice la deviazione di Bertagnon. La gara si chiude così con un pareggio che qualifica i biancorossi ai playoff, nonostante qualche apprensione di troppo.