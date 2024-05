Cotta: “Se non finalizzi è un problema, abbiamo rischiato di buttar via 10 mesi di lavoro”

GOZZANO – VARESE 1-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Non finalizziamo, il primo tempo andava chiuso in modo diverso perché abbiamo avuto diverse occasioni e la gara poi rischia di mettersi in salita, come accaduto oggi. Poi diventa difficile perché sale l’apprensione. È un processo di crescita di squadra e alla ripresa degli allenamenti dirò questo: non possiamo permetterci di non finalizzare. Il nostro tallone d’achille è questo: creiamo e poi abbiamo dei blackout, forse dovuti alla mancata esperienza per certi tipi di partite, che non puoi sbagliare. Non centrare l’obiettivo sarebbe stato un peccato per tutto quello che abbiamo fatto, è tutto l’anno che lavoriamo e abbiamo rischiato di buttare via 10 mesi di lavoro.

COTTA 2: Oggi però ha vinto il calcio: è stata una partita aperta e vibrante, con le due squadre che hanno provato a fare calcio. Settimana prossima saremo in casa, cercheremo di giocarla al meglio. Cottarelli finisce un campionato straordinario e chiude con 7 gol, e mezzo se contiamo l’autogol, che per un difensore centrale sono tantissimi, così come è stato grande il suo apporto alla squadra.

NICOLO’ COTTARELLI (giocatore Varese): Importante pareggiare per arrivare come terzi ai playogg. Affrontiamo il Vado che è una squadra forte, che abbiamo già affrontato in campionato, ma che sappiamo . Dobbiamo migliorare sotto rete e concretizzare quello che facciamo perché altrimenti facciamo fatica. Mi trovo benissimo qui a Varese, abbiamo fatto una grande stagione e sono contento sia a livello personale, sia di squadra. Sul loro gol ho commesso un errore, sono contento di aver rimediato e aver raddrizzato una partita. Questa squadra dimostra di crederci sempre e i gol alla fine ne sono la prova.