Ezio Rossi: “Questo Varese ha gli attributi”

Il Varese risponde “presente” a Gozzano e vince 3-1 ottenendo una vittoria bella ma soprattutto importante. Al termine della gara mister Ezio Rossi non può che essere contento: «Sono molto soddisfatto, soprattutto della prestazione. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con gli attributi perché abbiamo reagito al meglio. Vagge li ha tenuti in piedi nel primo tempo con tre parate strepitose ed è stato il migliore in campo, nel secondo tempo abbiamo sfruttato bene l’uomo in più ma è anche stato bravo Trombini sulla punizione alla fine».

Dall’infortunio di Mamah alle prime gioie di Marcaletti e Cappai, mister Rossi parla dei suoi giocatori: «Mamah ha sentito nel finale del primo tempo indurirsi, negli spogliatoi all’intervallo era in lacrime. Speriamo non sia nulla di grave, aspettiamo gli accertamenti. Sono contento per Marcaletti perché ha avuto un gravissimo infortunio ed era il suo momento per mettersi in mostra e anche Cappai ha fatto molto bene. Ora spero capiscano che l’inserimento deve essere graduale. Ho una rosa di 18 titolari e 24 gladiatori. Cerco di utilizzare al meglio tutti».

Un’ultima parola sulla classica da parte di Ezio Rossi: «Faccio una parentesi: oggi abbiamo gli stessi punti di tutto lo scorso campionato. Abbiamo raggiunto i 40, ora il prossimo obiettivo sono i 55».