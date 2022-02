Le ruspe in palude Brabbia, ma per renderla più “bella” e sicura”

“Si comincia l’anno con le ruspe in oasi! Ma che ci fanno qui?“

Inizia così il bel post dell’Oasi Lipu sulla loro pagina facebook. Un post in cui si annunciano importanti lavori che hanno lo scopo di preservare la palude e tutelare la fauna del luogo.

“Grazie ad un intervento di Provincia di Varese è stata risistemata in più punti la sponda del torrente Riale apponendo grossi massi che evitano l’erosione della riva lungo il sentiero – spiegano -. Ma non solo: abbiamo chiesto di posizionare un tubo per permettere un deflusso d’acqua nell’area antistante lo stagno realizzando un piccolo specchio d’acqua che contribuirà, speriamo, ad attrarre specie come il martin pescatore e nel contempo a ricambiare l’acqua nello stagno principale. Parte della schermatura smontata per eseguire i lavori è stata ricostruita grazie ai volontari Lipu

Ora non ci resta che attendere che un po’ di pioggia e la primavera facciano il loro lavoro per creare una nuova nicchia ecologica per la fauna acquatica!”