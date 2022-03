Lezioni di canto e passeggiate guidate all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Con il mese di marzo riprendono le attività in natura proposte dai volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia ad appassionati, famiglie e bambini. Con un’importante novità: alla fine 2021 in Riserva integrale sono stati realizzati interventi ambientali per il ripristino di aree aperte e pozze attraverso scavi di bassa profondità. Sono stati così ricreati piccoli bacini che possono costituire un ottimo punto per il foraggiamento dell’avifauna acquatica e per la riproduzione di anfibi e insetti d’acqua.

«Ci auguriamo che questi interventi, realizzati grazie al contributo di Provincia di Varese, possano costituire anche un’attrattiva per il birdwatching incrementando le possibilità di avvistamento dalla torretta», auspicano dalla Lipu.

Di seguito il programma delle attività in Oasi della Palude Brabbia proposte per il mese di marzo.

Domenica 13 marzo

h. 08.30 – A lezione di canto: visita guidata nella zona di riserva integrale accompagnati dall’ornitologo, un viaggio alla scoperta del mondo canoro degli uccelli. Perché gli uccelli cantano? Cosa dicono? Come distinguerli tra loro?

h. 14.30 – Passeggiata in oasi per i sentieri dell’area protetta accompagnati dai volontari Lipu alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva.

Domenica 20 marzo

h. 09.30 – Benvenuti migratori! Una visita guidata fino alla torretta di osservazione dove, binocoli alla mano, osserveremo rapaci, aironi e anatre alla scoperta dei loro incredibili viaggi e delle difficoltà che incontrano per giungere fino a qui.

h.14.30 – Laboratorio di costruzione di aquiloni. Forbici, colla e tanta fantasia per trasformare semplici materiali in coloratissimi aquiloni da far volare nei prati dell’oasi! Evento consigliato dai 7 anni ai 12 anni.

h. 14.30 – Passeggiata in oasi per i sentieri dell’area protetta accompagnati dai volontari Lipu alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva.

Sabato 26 marzo

h. 10 – Sui sentieri dell’Oasi Brabbia alla scoperta delle gemme. La camminata sarà guidata dalla naturopata Sonia Gallazzi

Domenica 27 marzo

h. 09.30 – Il condominio degli aironi. Visita guidata nel cuore della Riserva, per ammirare dalla torretta di osservazione la colonia di aironi cenerini. I partecipanti scruteranno il cielo alla ricerca dell’elegante falco di palude e delle maestose poiane. Una mattina di birdwatching nella natura pronta all’imminente primavera!

h. 14.30 – Passeggiata in oasi per i sentieri dell’area protetta accompagnati dai volontari Lipu alla scoperta della fauna e della flora che popolano la riserva.

Per maggiori informazioni, info costi e prenotazioni consultare il sito dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia a questo link.