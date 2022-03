Sui sentieri dell’Oasi Brabbia alla scoperta delle gemme

È un viaggio nel mondo delle gemme la proposta avanzata dalla Riserva Naturale Palude Brabbia per la giornata di sabato 26 marzo: una passeggiata con partenza e arrivo al centro visite della riserva stessa, in via Patrioti 22 a Inarzo.

Nel corso della camminata i partecipanti saranno accompagnati sui sentieri dell’oasi da Sonia Gallazzi, naturopata e raccoglitrice di erbe, incaricata di spiegare e far scoprire le gemme che si trovano sugli alberi in un periodo dell’anno in cui si sta avvicinando la primavera. Un viaggio quindi anche tra le tante potenzialità offerte dalla natura per la salute dell’uomo.

La gemmoterapia è una branca della moderna fitoterapia che, attraverso gli estratti ottenuti dalle gemme delle piante, favorisce il riequilibrio della salute. Al termine della camminata sarà anche spiegato come vengono realizzati questi preparati. Per partecipare alla passeggiata la prenotazione è obbligatoria e può essere fatta dalla pagina del sito della Lipu Palude Brabbia. L’evento infatti è a numero chiuso; per prendere parte è richiesto il green pass base e sono consigliati gli scarponcini. La donazione prevista è di 15 euro, ridotti a 10 per i soci della Lipu.