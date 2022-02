Libri d’amore per ragazzi

Oggi parliamo d’amore. Cos’è l’amore? A quasi quarantasei anni suonati ho capito che ha ragione Dante. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Ecco. Per spiegarlo ai ragazzi ho trovato due testi perfetti.

Forse l’amore

Uno è un Graphic novel edito da Tunué di Silvia Vecchini illustrato da Sualzo. “Forse l’amore”.

A cosa somiglia la prima volta che ci si innamora? A un giorno qualunque, forse, con qualche farfalla nella pancia in più.

Bellissimo.

Forse l’amore

di Silvia Vecchini (Sualzo illustratore)

Tunué editore – 14,90 €

Tutto ciò che sappiamo dell’amore

Il secondo è un romanzo edito da Rizzoli scritto di Colleen Hoover. “Tutto ciò che sappiamo dell’amore”.

Lake ha diciotto anni, Will ne ha qualcuno in più. Lei è una studentessa, lui il suo professore.

Il loro è un amore impossibile, forse.

Dai 17 anni in su.