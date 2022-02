Lol 2 chi ride è fuori, il cast irresistibile della seconda stagione

Una cast pazzesco. E non ridere questa volta sarà davvero difficili per i concorrenti.

I nuovi episodi di Lol 2- Chi ride è fuori usciranno su Amazon Prime Video il 24 febbraio. A fianco di Fedez questa volta non ci sarà Mara Maionchi ma Frank Matano. In gara dieci comici davvero “di livello”: Virginia Raffaele, Tess Masazza, Max Angioni, Diana del Bufalo, Maccio Capatonda, Mago Forrest, Alice Mangione, Corrado Guzzanti, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli.

Lo scopo della sfida, ricordiamolo, è non ridere: chi ride, appunto, viene eliminato. Resistere alle gag sarà sempre più difficile, soprattutto perché “abbiamo voluto complicare le cose”, dice Fedez: uno dei pulsanti nelle mani dei conduttori chiamerà direttamente Lillo, che la scorsa edizione ha messo a dura prova molti concorrenti. Chi rimarrà per ultimo vincerà 100 mila euro da devolvere in beneficenza. La prima edizione fu vinta da Ciro Priello, per tutti Ciro dei The Jackal.

I primi quattro episodi di Lol 2 saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale.