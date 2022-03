Il “grazie” del WWF a Maccio Capatonda vincitore di Lol 2

“A Maccio va un grandissimo grazie per aver scelto di sostenere i nostri progetti. La sua generosità non è solo un gesto di amicizia nei confronti della nostra Organizzazione, ma anche un segnale di grande attenzione alla natura e alle nuove generazioni. Insieme a lui, fin dalla prima collaborazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul consumo di pesce sostenibile ‘abbiamo parlato la stessa lingua’, utilizzando con originalità l’ironia per promuovere stili di vita più responsabili e sostenibili. Con questa scelta di Maccio possiamo dire che… l’ambiente non è fuori!”.

Commenta così Benedetta Flammini, direttore marketing e comunicazione del WWF Italia, la decisione di Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione del programma ‘LOL- Chi ride è fuori’ in onda su Amazon Prime Video, di devolvere l’assegno da 100mila euro messo in palio dalla trasmissione per la tutela dell’ambiente e per costruire un futuro in armonia tra la Natura e le persone.

Questi fondi saranno utilizzati da WWF Italia per sostenere progetti e campagne a tutela della biodiversità e degli habitat compromessi dall’impatto dell’uomo e dalle grandi emergenze globali, come la crisi climatica e la perdita di natura.

Quella con Maccio Capatonda per il WWF è una collaborazione importante cominciata con i video sul consumo responsabile di pesce e che certamente, nel futuro, proseguirà arricchendosi di nuovi episodi.