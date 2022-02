Chi è Max Angioni, il comico di Como nel cast di LOL2

C’è molta attesa per l’arrivo su Amazon Prime Video di “LOL2 – Chi ride è fuori”. La seconda stagione del programma sarà disponibile a partire dal 24 febbraio.

Nel cast, oltre a Fedez che sarà quest’anno affiancato da Frank Matano, una selezione di dieci comici amatissimi dal grande pubblico che si sfideranno secondo l’unica regola della trasmissione: vietate le risate, pena l’eliminazione. Tra loro anche Max Angioni, giovane e brillante comico di Como, Angioni è molto noto, non solo per le sue esperienze a Zelig (nei panni di “Kevin Scannamanna”) e Comedy Central ma anche per la sua attività sui social, in particolare Instagram e TikTok.

In Rai lo abbiamo visto accanto a Panariello e Giallini nel programma “Lui è peggio di me”.

Il trailer di LOL2

Max Angioni è seguitissimo online con 158mila follower su Instagram e 194mila su TikTok. Le sue divertentissime pillole video, spaziano dai messaggi motivazionali alle interpretazioni dello “spirito guida” e raccolgono migliaia di like e condivisioni.

In televisione, a renderlo celebre è stata in particolare la performance a Italia’s Got Talent dedicata al primo miracolo di Gesù.

Nel cast di LOL2 oltre ad Angioni anche Virginia Raffaele, Tess Masazza, Diana del Bufalo, Maccio Capatonda, Mago Forrest, Alice Mangione, Corrado Guzzanti, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli.