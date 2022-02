Una messa nel Duomo di Milano nel centenario della nascita di don Luigi Giussani

In occasione del centenario della nascita e del 17° anniversario della morte di don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 40° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), questa sera, lunedì 28 febbraio, si terrà in Duomo alle 19.30 una celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.

Secondo le disposizioni sanitarie in materia di Coronavirus, alla celebrazione parteciperà un numero limitato di persone, cioè coloro che hanno ricevuto l’invito da esibire all’ingresso del Duomo. Diretta su Chiesa Tv (canale 195), www.chiesadimilano.it e sul canale youtube della Chiesa di Milano.

L’intenzione della Messa è la seguente: «Chiediamo, per l’intercessione della Madonna “di speranza fontana vivace”, di vivere e di testimoniare ogni giorno in prima persona, nella fedeltà totale alla Chiesa, la responsabilità del carisma donato dallo Spirito di Cristo a don Giussani a beneficio di tutto il santo Popolo di Dio e dei fratelli uomini».

Nell’omelia della celebrazione presieduta lo scorso anno l’Arcivescovo aveva sottolineato: «Il ricordo di don Giussani è l’occasione per ascoltare con lui la parola che il Signore ci rivolge oggi. Il suo carisma è all’inizio di un Movimento, di un andare, di un lasciarsi provocare. La sua personalità, i suoi scritti sono un dono per tutta la Chiesa e diventano una traccia da seguire: essere in movimento secondo la spiritualità del pellegrino. […] Don Giussani è stato una figura provocatoria per questo impegno a guardare oltre, per liberarsi dei luoghi comuni e del pensiero dominante, per dire che oltre c’è una speranza, una terra, una novità. Ricordando il dono che don Giussani è per la Chiesa sentiamo che da lui stesso ci viene rivolto l’invito ad andare oltre, il Signore vi aspetta più avanti».

Nell’anniversario centinaia di Messe sono in programma in Italia e nel mondo, presiedute da cardinali e vescovi (elenco aggiornato su www.clonline.org.).