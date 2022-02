“Mi hanno rubato l’auto dietro casa a Caidate di Sumirago”

Una denuncia verso un gesto spregevole e un appello: “Aiutatemi a ritrovare la mia auto”. Ce la scrive un lettore che la notte del 31 gennaio ha subito un furto a Caidate, piccola frazione del Comune di Sumirago.

“In via Magenta 13, mi è stata rubata la mia auto, una Ford Ecosport nera del 2018 – ci scrive -. Vi chiedo per favore di aiutarmi a diffondere la notizia di questo furto, perché è assurdo un furto del genere in quella strada (dietro la casa di riposo Don Guanella). Ho fatto denuncia ai carabinieri e ora attendo immagini delle telecamere, aiutatemi a ritrovarla, dentro c’erano tutte le cose della bambina piccola”. Per segnalazioni è possibile rivolgersi direttamente ai carabinieri.