Migliori piattaforme di scambio di criptovaluta del 2022

Introduzione

Una volta presa la decisione di diventare un investitore di criptovaluta, ci sarà inevitabilmente una serie di domande che ti frullano per la testa. Quale moneta dovresti acquistare? Quando dovresti agire e fare il tuo primo acquisto di criptovaluta? Quali prodotti dovresti considerare di usare? Queste sono tutte le domande che possono essere valutate a tempo debito; per ora, la domanda specifica a cui vorremmo rispondere riguarda quale piattaforma di investimento dovresti usare. Secondo la nostra opinione professionale, uno dei tipi di piattaforma migliori in circolazione è ciò che viene denominata piattaforma di scambio di criptovaluta.

Migliori piattaforme di scambio di criptovaluta

Al giorno d’oggi, non c’è sicuramente scarsità di piattaforme di scambio di criptovaluta. Tuttavia, è scontato dire che non tutte sono della stessa qualità, oltre a non offrire tutte gli stessi vantaggi. Per questa ragione, piuttosto che parlare della marea di piattaforme di scambio presenti al giorno d’oggi, vorremmo concentrarci sull’evidenziare le migliori piattaforme che il mercato ha da offrire. Dopotutto, se ti registri alla migliore fra tutte, è probabile che abbia la migliore esperienza di trading di criptovaluta possibile.

eToro – migliore piattaforma di scambio di criptovaluta in generale

Pepperstone – migliore piattaforma di scambio di criptovaluta per le commissioni ridotte

Coinbase – migliore piattaforma di scambio di criptovaluta per principianti

Binance – migliore piattaforma di scambio di criptovaluta per gli appassionati

eToro, dal punto di vista tecnico, opera come piattaforma di intermediazione. Questo significa che permette agli utenti di fare trading di criptovaluta con altri investitori lavorando come una sorta di intermediario. Tuttavia, dato che eToro è disponibile tramite un sito desktop e un’app mobile, questo è uno dei siti di intermediazione più rapidi e intuitivi del settore. Per quanto riguarda i vantaggi dell’usare eToro rispetto ad altre piattaforme di scambio, ce ne sono alcuni piuttosto ovvi. Per prima cosa, eToro è uno dei pochi siti che facilita il social trading, un grande vantaggio competitivo.

Il social trading è un’attività dove si possono essenzialmente copiare le azioni di trading di altri investitori più esperti, potendo dunque copiare le prestazioni dei loro investimenti. Questo si è rivelato molto popolare fra i giovani investitori. Oltre a questo, eToro ha zero commissioni per le transazioni di criptovaluta, cosa che non molte piattaforme di scambio possono vantare. Per quanto riguarda la selezione di criptovalute fra cui l’utente può scegliere, ci sono oltre 80 coppie di criptovalute diverse da esaminare a proprio piacimento.

Ricorda che tutto questo è disponibile tramite un app mobile professionale, che offre agli utenti la libertà e la flessibilità del trading di criptovaluta.

Pepperstone – visita qui

Pepperstone è un’altra fantastica piattaforma di scambio di criptovaluta. Popolarmente definita come piattaforma di trading di Forex, Pepperstone ha in realtà diversi mercati in cui gli utenti possono fare trading. Ovviamente, questo include il mercato della criptovaluta, con spread forti, software di trading MT4 e MT5, e un completamento di ordini del 99,7%. Pepperstone è inoltre un sito che supporta zero commissioni per depositi, prelievi, e inoltre non ti verranno addebitati costi per inattività! Tuttavia, vengono applicate piccole commissioni per le azioni di trading che vengono eseguite per le criptovalute, indipendentemente da come investi. Complessivamente, Pepperstone supporta più di 1.200 strumenti finanziari, con un portfolio crescente di criptovalute in cui investire.

Coinbase

Coinbase inizialmente è cresciuto in popolarità operando come uno dei wallet digitali più sicuri al mondo. Tuttavia, seppure il wallet digitale sia ancora estremamente popolare, ci sono certamente degli aspetti negativi come le monete limitate e le commissioni elevate. Ma per coloro che hanno in mente di utilizzare una piattaforma di scambio per fare trading di criptovaluta, Coinbase ha un’altra opzione conosciuta come Coinbase Pro. Al momento della scrittura, Coinbase Pro offre più di 100 criptovalute per il trading agli utenti, e le commissioni possono arrivare alla minima cifra dello 0,5%, che varia in base alla dimensione dell’azione di trading.

Questa piattaforma è disponibile anche tramite un’app molto elegante e professionale, che può essere installata sia su Android che su iOS. Coinbase Pro ha anche fantastici strumenti di trading come una rappresentazione grafica per fattori come il volume di trading e le fluttuazioni di prezzo.

Binance

Binance è una delle piattaforme di scambio più sofisticate al mondo. L’interfaccia e gli strumenti che Binance ha sono semplicemente sublimi – perfetti perché i trader professionisti ottengano il meglio dalla loro esperienza. L’interfaccia standard della piattaforma di scambio mostra un ledger costante di azioni di trading recenti, nonché cambi percentuali, volume di trading, e puoi anche accedere a notizie recenti relative a monete individuali. E all’interno della piattaforma di scambio, ci sono oltre 500 coppie di trading disponibili, che includono GBP, USD, ETH, BTC, ADA, e molte altre.

Ma probabilmente, la cosa più impressionante è che Binance ha alcune delle offerte di prodotti più diversificata di tutte le piattaforma di scambio. I membri possono fare trading in modo tradizionale, usare una piattaforma di scambio P2P, fare staking delle proprie monete, e perfino trasferire fondi nel wallet Binance se si desidera. Per quanto riguarda i contro, Binance non è così competitiva quando si tratta di commissioni!

Come iscriversi ad una piattaforma di scambio di criptovaluta

Ora che abbiamo elencato alcuni dei pro e dei contro delle piattaforme di scambio principali, vorremo anche sottolineare quanto sia facile registrarsi alle suddette. C’è un processo piuttosto standard necessario per aprire un account di investimento online, e in termini di requisiti personali, devi superare la maggior età ed essere residente in un paese che supporta la criptovaluta. Fintanto che soddisfi questi criteri, puoi creare il tuo nuovo account di criptovaluta seguendo questi passaggi:

Il processo di registrazione

Per prima cosa, devi creare il tuo account online prima di poter investire in una criptovaluta qualsiasi. Questo è necessario su tutte le piattaforme di scambio, ai sensi delle normative FCA, ASIC, e FINRA (per nominarne alcune). Dunque, una volta che avrai deciso a quale sito di scambio vuoi unirti (consigliamo di unirti a eToro) devi creare un nuovo nome utente e password per tale sito. Il tuo nome utente deve essere unico, e la password deve essere forte in modo da non venir hackerata facilmente. Dopodiché dovrai fornire al sito i tuoi dati personali.

Per fare in modo che il sito verifichi che sei legalmente autorizzato a fare trading di criptovaluta, devi fornire il tuo nome, data di nascita, indirizzo, informazioni di contatto, e titoli. Una volta che avrai condiviso questi dettagli, potrai configurare qualsiasi domanda di sicurezza che desideri implementare per il tuo account. Infine, devi accettare i termini e le condizioni prima di aprire ufficialmente l’account.

Verificare i tuoi dati

Aprire il tuo account è solo il primo passo del processo. Nota che chiunque può realmente scegliere di aprire un account, ma per poter godere di accesso illimitato a tutti i prodotti e servizi, è necessario che i dettagli vengano verificati. Alcuni presumono che questo sia un processo complesso e lento, ma possiamo assicurarti che non è così. Dopo aver effettuato l’accesso, puoi andare nel profilo del tuo account, dove dovresti visualizzare un link per verificare i tuoi dati. A questo proposito, ci sono due cose che il sito richiede di confermare: che tu sia residente nel paese che hai selezionato e che rispetti l’età legale per l’investimento.

Dunque, per quanto riguarda la verifica della tua identità, solitamente puoi scannerizzare o caricare una foto della tua patente di guida o del tuo passaporto. Dato che entrambi questi documenti hanno il tuo nome e la tua data di nascita, questo può dimostrare chi sei. Ma, oltre a questo, devi anche dimostrare di essere un residente legale dimostrando il tuo indirizzo. Per fare questo, puoi caricare un estratto conto bancario o una bolletta, che solitamente devono essere recenti (non più vecchi di 3 mesi nella maggior parte dei casi).

Dopo aver inviato queste informazioni, il tuo account dovrebbe essere verificato in un paio d’ore.

Depositare fondi

Le monete di criptovaluta saranno anche classificate come beni digitali, ma il tuo primissimo acquisto deve essere eseguito in valuta Fiat. Questo descrive le valute in corso legale in paesi regolamentati, come GBP, AUD, EUR, e USD (fra gli altri). E per poter depositare valuta fiat sul tuo account, devi scegliere fra una gamma di metodi di pagamento supportati sulle piattaforme di scambio che consigliamo. In termini dei metodi principali, tipicamente troverai una selezione con queste opzioni:

Carte di debito

Carte di credito

Neteller

Skrill

PayPal

Bonifici bancari

Carte prepagate

Trustly

Nota che la selezione esatta di metodi bancari supportati sulla piattaforma di scambio di tua scelta può variare. Oltre a questo, anche il fatto di incorrere in commissioni per depositi, i valori minimi di transazione, e il tempo necessario perché un deposito venga elaborato sono tutti fattori dipendenti dal sito che scegli. Ma una volta che avrai realmente dei fondi sul tuo account, sarai pronto a fare il tuo primo investimento di criptovaluta, cosa che ci porta al nostro ultimo punto.

Fare il tuo primo acquisto di criptovaluta

Con i fondi depositati sul tuo account, puoi iniziare a verificare la lista di monete che ogni piattaforma mette a disposizione. Naturalmente, la scelta della moneta da acquistare è solamente tua, così come il metodo di pagamento che desideri utilizzare. Ma con le piattaforme di scambio di criptovaluta, solitamente puoi goderti una selezione di oltre 100 monete su tutte le migliori piattaforme, e le azioni di trading possono essere eseguite immediatamente. Ovviamente, devi avere i fondi necessari per coprire l’azione di trading desiderata, a meno che non intendi utilizzare il trading con leva, che comporta un rischio piuttosto significativo.

È scontato dire che non sei costretto a rimanere bloccato con le primissime monete che hai acquistato. Se volessi diversificare le tue proprietà, puoi facilmente acquistare e fare trading di tutte le monete supportate sulla nostra piattaforma.

Migliori piattaforme di scambio di Bitcoin

Anche se il mercato di criptovaluta ora è estremamente diversificato, con centinaia di progetti legittimi presenti, Bitcoin è comunque il padrino di tutti. Non solo questa è la prima criptovaluta emersa e che successivamente ha dato vita al settore della criptovaluta, ma è anche la più grande per capitalizzazione di mercato. Al momento della scrittura, Bitcoin ha anche un valore significativo, con un prezzo di oltre €30.000 per moneta. E indipendentemente da quale piattaforma di scambio di criptovaluta scegli, possiamo quasi garantirti che Bitcoin sarà un bene supportato.

A questo proposito, ci sono due piattaforme di scambio che pensiamo abbiano una migliore selezione rispetto ad altre per quanto riguarda il trading di Bitcoin. Dai un’occhiata alle recensioni di ognuna di queste piattaforme di scambio qui di seguito:

In precedenza, abbiamo parlato di alcuni vantaggi fondamentali di scegliere eToro piuttosto che altri siti. Comunque sia, se vuoi un ripasso, eToro è un sito che permette agli utenti di acquistare e vendere criptovaluta tramite diversi prodotti. È anche uno dei pochi siti che può vantare zero commissioni di transazione, oltre a offrire ai membri opzioni speciali come il social trading, un portfolio virtuale per fare pratica, e molto altro. Specialmente per Bitcoin, puoi fare trading di questo bene in diverse valute, fare staking di Bitcoin per ottenere ricompense, e usare Bitcoin come coppia di trading per altri beni.

Se lo desideri, puoi anche sfruttare il trading con leva, nonché il trading avanzato tramite ordini spot. Dopo aver effettuato l’accesso a eToro, puoi anche scegliere di detenere Bitcoin in un wallet di eToro, usare la piattaforma di scambio, o sfruttare i molti servizi di intermediazione correlati a questa moneta.

Pepperstone è relativamente nuovo nel mondo del trading di criptovaluta. Tuttavia, nuovo non significa certo scadente in questo caso. Guardando le offerte attuali, Pepperstone offre trading di CFD altamente competitivo per Bitcoin. Le commissioni sono estremamente basse per eseguire qualsiasi azione di trading di Bitcoin tramite questa piattaforma di scambio, e puoi fare trading in diverse valute. Per quanto riguarda gli spread, questi sono estremamente competitivi, il che significa che puoi acquistare Bitcoin al prezzo più vicino possibile a quello di mercato. È anche possibile fare trading con leva per Bitcoin, a rapporti di 2:1.

E dato che hai un software di trading avanzato a tua disposizione, fra cui MT4 e MT5, , tutto questo è il più professionale possibile.

Come scegliere la migliore piattaforma di scambio di criptovaluta

Sebbene abbiamo riassunto le migliori piattaforme di scambio di criptovaluta in questo articolo, pensiamo che sia una buona scelta scavare un po’ più a fondo e offrirti alcuni approfondimenti su come queste decisioni sono state prese. Dopotutto, chiunque può selezionare una gamma di piattaforme di investimento e proclamarle le migliori. Ma questo lascia gli utenti un po’ all’oscuro nel loro percorso verso la decisione di dove investire. Per evitare questo, vorremo evidenziare alcune aree fondamentali alle quali bisogna prestare attenzione prima di iscriversi a qualsiasi piattaforma di scambio.

Esperienza dell’utente

Mettendo da parte la gamma reale di prodotti o criptovalute per il momento, l’esperienza dell’utente è un’area spesso trascurata. Quando parliamo di esperienza dell’utente, intendiamo quanto sia facile usare la piattaforma, quanto sia ben progettata, e le prestazioni generali. Dopotutto, puoi iscriverti alla migliore piattaforma di scambio di criptovaluta al mondo, ma se è troppo complessa o difficile da usare, la tua esperienza complessiva non sarà soddisfacente.

Metodi di pagamento

Generalmente, le migliori piattaforme di scambio di criptovaluta tendono a lasciare che gli utenti elaborino depositi tramite una gamma di metodi fidati. Parlando di quali potrebbero essere, solitamente vedrai metodi come carte di credito e di debito, bonifici bancari, carte prepagate, ed e-wallet. Più metodi sono disponibili, maggiore sarà la probabilità che trovi un metodo che preferisci usare. Detto questo, non tutti i metodi avranno le stesse velocità di elaborazione o gli stessi minimi di transazione.

Alcuni potrebbero comportare commissioni, ed ecco perché devi considerare tutti questi fattori prima di elaborare un deposito o un prelievo.

Commissioni

Le commissioni possono essere addebitate dalle piattaforme di scambio di criptovaluta per vari motivi. Ovviamente, ognuna di queste commissioni preleva soldi dal tuo conto, e riduce di conseguenza il capitale disponibile per l’investimento. In termini delle aree di applicazione delle commissioni, puoi vedere commissioni per depositi, prelievi, azioni di trading, e anche per inattività su alcune piattaforme. Detto questo, ci sono piattaforme che hanno praticamente eliminato le commissioni per molte di queste aree. E più riesci a ridurre le commissioni, più soldi puoi continuare a investire.

Normativa

La criptovaluta è un mercato regolamentato in molte parti del mondo, il che significa che è ufficialmente legale acquistare e vendere varie monete all’interno di certi confini. In questo senso, non devi preoccuparti più di tanto per quanto riguarda il mercato in generale. Tuttavia, le monete individuali possono cadere vittime di normative in diversi paesi nel mondo. XRP è un esempio primario – il progetto Ripple sta ancora affrontando una battaglia legale contro la SEC negli Stati Uniti, che ha avuto un impatto importante sul prezzo.

Gamma di criptovalute

Proprio come la gamma di metodi di pagamento discussi in precedenza, più criptovalute sono disponibili su un sito, migliori saranno le cose. Dopotutto, non c’è niente di più frustrante che identificare un ottimo investimento potenziale per scoprire poi che il sito che hai scelto non lo supporta. Ma seppure una piattaforma di scambio potrebbe supportare la tua criptovaluta preferita, devi comunque identificare quali coppia di trading sono disponibili per tale moneta.

Conclusioni

Tutto sommato, le piattaforme di scambio di criptovaluta sono piattaforme sicure e affidabili che possono essere usate per comprare e vendere varie criptovalute. Oltre agli spread, le commissioni, e la gamma totale di monete, offrono una soluzione ideale per le persone che voglio fare trading attivo di criptovaluta. Certo, inizialmente le piattaforme di scambio di criptovaluta sono un po’ più complesse per quanto riguarda il loro funzionamento. Ma una volta che avrai sperimentato con gli strumenti, i prodotti, e avrai preso familiarità con le informazioni di trading disponibili, non dovresti avere troppi problemi.

In conclusione, consigliamo di iscriverti a eToro per la migliore esperienza di trading di criptovaluta. L’iscrizione richiede pochi minuti, e dato che sei qui, sei a pochi istanti dall’entrare nell’industria della criptovaluta.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è una piattaforma di scambio di criptovaluta?

Una piattaforma di scambio di criptovaluta è una piattaforma di trading progettata per professionisti, che solitamente vanta una vasta gamma di criptovalute sulle quali investire. Le piattaforme di scambio di criptovaluta supportano anche azioni di trading istantanee, commissioni ridotte, e spread migliori in confronto ad altre piattaforme come gli wallet digitali.

Qual è la migliore piattaforma di scambio di criptovaluta?

Valutando tutti i pro e i contro delle varie piattaforme di scambio di criptovaluta disponibili in questo momento, siamo sicuri nel dire che eToro sia la migliore. Crediamo che sia questo il caso grazie alle commissioni, la gamma di prodotti, e l’esperienza dell’utente di eToro, il tutto offerto grazie a un app mobile rivoluzionaria.

Usare piattaforme di scambio di criptovaluta è sicuro?

Si. Le piattaforme di scambio di criptovaluta sono regolamentate proprio come altre piattaforme di investimento, e usano una tecnologia di firewall d’avanguardia per proteggere i dati degli utenti. Allo stesso tempo, viene usato un software di cifratura per assicurare che tutte le transazioni vengano elaborate senza problemi.