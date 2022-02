È morto Maurizio Zamparini, l’imprenditore che aprì a Vergiate l’era dei centri commerciali

Si è spento all’età di 80 anni l’imprenditore friulano Maurizio Zamparini, da molti anni residente in provincia di Varese, a Vergiate. Era ricoverato all’ospedale di Ravenna e solo qualche mese fa aveva perso il figlio più giovane, Armando, deceduto a Londra.

Zamparini è stato il proprietario di una delle prime catene di centri commerciali in Italia, la EmmeZeta, che proprio a Vergiate aprì il suo primo punto vendita, nel 1972, seguito da altri 19 (fino ad un massimo di 2 mila dipendenti) poi ceduti al gruppo francese Conforama negli anni 2000. Lo storico punto vendita del Varesotto chiuderà definitivamente solo nel 2019, lasciando a casa 30 dipendenti.

Da Vergiate, però, Zamparini ha gestito anche la sua seconda vita imprenditoriale nel mondo del calcio. Prima il Pordenone in C2, poi il Venezia che riportò in serie A e poi il Palermo che portò in Europa e a disputare una finale di Coppa Italia (poi persa 3-1 con l’Inter). Dalla sua villa, infatti, sono passati parecchi nomi del calcio che conta.