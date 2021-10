Trovato morto a Londra Armando, il figlio di Maurizio Zamparini

È stato ritrovato senza vita ieri (giovedì) in un appartamento di Londra Armando Zamparini, uno dei cinque figli del noto imprenditore Maurizio. Aveva solo 23 anni e da qualche tempo, dopo essersi laureato, aveva preso casa nella capitale britannica. Le cause del decesso non sono state rese note ma la Polizia sta indagando.

Il papà Maurizio è un noto imprenditore nell’ambito della grande distribuzione (Emmezeta) ed ex-presidente del Venezia e poi del Palermo Calcio, da molto tempo vive a Vergiate. Insieme alla moglie è partito per Londra.