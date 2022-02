Romantica, sognante e ricca di storia, la passeggiata sul Ticino di Sesto Calende è la più frequentata nella città lombarda più a nord sul Ticino Inferiore.

Sono proprio i colori del Fiume Azzurro, il limpido scorrere del fiume, il verde che lo circonda e le sfumature dell’architettura urbana, a rendere così speciale i quasi 3,5 km che collegano il Ponte di Ferro a Golasecca attraverso il centro della città.

La passeggiata sul Ticino di Sesto Calende è un passeggiata adatta a tutti, da percorrere in bicicletta o a piedi, con numerose aree per sedersi e prendere una cioccolata calda in inverno o un gelato in estate.

Nonostante sia possibile parcheggiare – a pagamento – lungo la “prima parte” dell’Alzaia, quella a ridosso del centro di Sesto Calende, il consiglio è lasciare la macchina negli stalli gratuiti ai piedi del Ponte di Ferro in modo tale da poter attraversare l’area pic-nic e godere subito della una bella vista sulla città.

L’area pic-nic lungo la passeggiata sul Ticino di Sesto Calende è un piccolo parco ideale pranzare all’aria aperta letteralmente a due passi dal fiume e, se si è più fortunati, incontrare i maestosi cigni (a cui è assolutamente vietato dare da mangiare) che vivono tra il Ticino e il Lago Maggiore.

Dall’area picnic si sviluppa un percorso che inizia con il parco gioco per bambini (al momento chiuso per i lavori al cantiere della Marna) e una breve spiaggia – da dove partono le canoe e i kayak del CSCK – per poi addentrarsi nel vero e proprio “corso sestese“.

Prima di iniziare il “lungofiume”, lunfo la passeggiata sul Ticino di Sesto Calende, gli amanti della cultura e della storia possono prendere una brevissima deviazione in Piazza Cesare da Sesto, riconoscibile dal municipio della città, e visitare la biblioteca, aperta sabato mattina delle 9.30 alle 12.30, per leggere un bel racconto sulla terrazza che dà sul Ticino – La Signora col Cagnolino di Anton Cechov è il classico che calza a pennello per l’occasione – oppure al Museo Archeologico, sulle tracce dei Celti e della Civiltà di Golasecca.

Nel weekend il museo è aperto la domenica dalle 15 alle 18. La collezione si trova al piano superiore (accessibile anche tramite ascensore) della biblioteca comunale e ospita oltre 800 reperti legati alla storia locale del Basso Verbano. Recentemente rinnovato con nuove teche, il museo è stato attrezzato di un proiettore per i contributi video e delle audio-guide, anche in lingua inglese.

Dopo la parantesi culturale, si torna sull’Alzaia, dove si trovano i negozi e le botteghe del paese, insieme a molti bar, ristoranti e gelaterie spesso tappa da parte di vip, come l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio e Belen. Proseguendo sul lungofiume, in prossimità dell’infopoint turistico, è inoltre posizionato l’obelisco risorgimentale dedicato allo sbarco di Garibaldi, monumento che ricorda quando il Ticino separava non Lombardia e Piemonte ma addirittura due Regni: il Lombardo Veneto (sotto il potere e l’egida dell’Impero Austriaco) e quello di Sardegna, il futuro Regno d’Italia.

All’altezza dell’infopoint il corso si apre sulla Piazza De Cristoforis, la principale cornice della città e sempre più “terra di musicisti di strada” che rallegrano con le loro chitarre le domeniche sestesi. Nella Piazza si svolgono inoltre numerosi eventi, in particolare in estate, come i mercatini dell’antiquariato, le bancarelle di vinili, quelle degli artigiani locali o le sgargianti installazioni di Stefano Rossetti, designer milanese che nel 2020 ha portato in piazza i colori del Parco Baleno.

Superata la piazza, inizia l’area più incantevole dell’Alzaia, quella che mette da parte i variopinti colori urbani e si immerge nel verde della natura costeggiando il Ticino fino ad arrivare a Golasecca. Quest’ultima parte dell’Alzaia, la più lunga, è perfetta da attraversare in bicicletta o per gli sportivi in una bella corsa rigenerante, addirittura coi roller e monopattini, ed è al tempo stesso uno scenario particolarmente amato dai fotografi naturalisti, sempre alla ricerca dello scatto perfetto nell’ecosistema del Parco del Ticino, mentre sullo sfondo risplendono le luci del borgo sestese.