Avvistato Marchisio a Sesto Calende per un caffè (e qualche selfie)

Un cappuccino e una brioche in centro a Sesto Calende per Claudio Marchisio, l’ex centrocampista della Juventus, che nella mattina di martedì 9 giugno è stato avvistato in un bar di piazza Garibaldi.

A testimoniarne la tappa una storia sul profilo Instagram ufficiale dell’ex centrocampista e qualche selfie di rito con il personale del bar.

Una comparizione che ha fatto fantasticare in molti su una Sesto Calende crocevia per il mondo del calcio. C’è chi ricorda le tante visite del varesino Beppe Marotta, le comparsate di Zamparini e chi fa presente che nella cittadina trova casa il talent scout Giorgio Scapini già in forze alla Juventus.