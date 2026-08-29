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Nasconde la cocaina nell’auto per sfuggire ai controlli: denunciato ed espulso

Un ventiseienne straniero è stato sorpreso con 13 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e nascosta nell'auto: per lui sono scattati la denuncia e l'allontanamento dal territorio nazionale.

Generico 24 Aug 2026

La Polizia di Stato di Varese ha denunciato ed espulso con accompagnamento coatto alla frontiera un cittadino straniero di 26 anni, sorpreso in possesso di 13 grammi di cocaina già suddivisi in dosi destinate al consumo e alla vendita.

L’operazione è scattata nel pomeriggio del 26 agosto durante un consueto servizio di controllo del territorio. Gli agenti di una volante hanno notato un’automobile il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra repentina svoltando in una via senza uscita. Una volta bloccato il veicolo, l’uomo ha mostrato un evidente stato di agitazione.

La perquisizione eseguita sul posto ha permesso di ritrovare i primi 3 involucri di sostanza stupefacente, occultati all’interno delle bocchette dell’impianto di aerazione. I successivi approfondimenti condotti presso gli uffici della Questura e un’ispezione più approfondita della vettura hanno portato alla scoperta di altre 10 dosi di cocaina, celate sotto il rivestimento del sedile passeggero posteriore.

Al termine delle attività di rito, il ventiseienne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Riscontrata la sua posizione di irregolarità rispetto alle norme sul soggiorno in Italia, l’Ufficio Immigrazione ha disposto ed eseguito l’espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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