Primi fiocchi di neve nelle zone più alte del Varesotto

Qualche fiocco è stato avvistato a Cugliate Fabiasco, altri, come ovvio, al Campo dei Fiori. Alle 17 di lunedì 14 febbraio, perfettamente in linea con le previsioni meteo di oggi, è cominciata la prima timida nevicata dell’anno dopo un lunghissimo periodo di siccità che si protraeva da inizio dicembre.

Un fenomeno che in provincia dovrebbe comunque essere contenuto, si prevedono infatti più che altro piogge sparse e limite neve verso 600-800 metri, anche se in calo nella notte con possibilità di pioggia mista a neve a tratti fino in pianura e nelle valli.

C’è molta più attesa, invece, per le mete dello sci: sono infatti attesi accumuli attorno ai 10 cm fino a 1000 metri di quota; su Orobie, Valcamonica e Prealpi Bresciane in particolare le precipitazioni insisteranno più a lungo e localmente saranno possibili accumuli attorno a 20-30 cm a quote a partire da 1000-1200 metri.

Il video della prima neve a Cugliate Fabiasco