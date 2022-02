Pro Patria – Pro Sesto in diretta

Turno infrasettimanale per la Pro Patria che torna allo Speroni di Busto Arsizio dopo il successo esterno di domenica a Verona. I tigrotti bianco-blu ospitano una Pro Sesto – ultima in classifica e reduce dalla sconfitta in “zona Cesarini” contro la FeralpiSalò – in una partita fondamentale in chiave salvezza: vincere significherebbe infatti dare continuità alla striscia di tre risultati utili consecutivi e compiere un passo importante verso la permanenza nella categoria, con l’occasione di affacciarsi addirittura in zona playoff, distante solo un punto.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (per visualizzare meglio clicca QUI). Potrete seguire il nostro live commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.