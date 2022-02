Robur, sfida intrigante al Campus con una Firenze in gran forma

La bella e importante vittoria di Piombino ha permesso alla Coelsanus Robur Varese di mantenersi nella parte centrale della classifica del girone A di Serie B, una posizione utile a tenere lontana la zona calda e – chissà – a restare agganciata alla rincorsa playoff.

La formazione di coach Donati è ora attesa da un ciclo interno molto importante, nel quale potrà provare a consolidare la posizione: si inizia sabato 12 (20,30) con Firenze per poi procedere con il recupero con Pavia (mercoledì 16) e con le gare contro Livorno e Borgomanero. Nel mezzo un solo “viaggio”, a Empoli per un calendario da sfruttare al meglio.

La gara con Firenze di sabato 12 (centro Campus, ore 20,30) è una sfida intrigante: la Robur arriva in buone condizioni all’appuntamento perché il successo di Piombino ha alzato il livello di fiducia e perché Donati potrebbe avere dopo lungo tempo la rosa al completo. Librizzi e Virginio dovrebbero esserci (raggiungeranno la Openjobmetis domenica a Venezia) mentre Somaschini è rientrato settimana scorsa.

I toscani però arrivano a Varese in gran forma: partita male, la All Food-Enic di coach Venucci ha vinto otto delle ultime dieci partite (nonostante uno stop per Covid) e ha due punti in più della Robur in classifica. Il tiratore Passoni (52% da 3 punti nelle ultime gare!) e il lungo Di Pizzo (13+8 di media) sono gli uomini da tenere sott’occhio per i gialloblu. Ben intenzionati a continuare la propria corsa.