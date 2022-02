Il barbecue è uno strumento che permette di cuocere diversi alimenti, come la carne, il pesce o le verdure, all’aria aperta. È da sempre simbolo di convivialità e di giornate trascorse in famiglia e con gli amici. Anzi, è sicuramente possibile affermare che con il barbecue si crea tutta un’altra atmosfera. Così come tanti altri prodotti, in commercio ne esistono di diverse tipologie, tuttavia uno dei più diffusi è quello a gas. I motivi sono davvero tantissimi, in primis quello a gas non emette odori fastidiosi, sono maggiormente rispettosi dell’ambiente e molto altro ancora.

Come scegliere il miglior barbecue a gas

Come sopra anticipato, scegliere un barbecue potrebbe non essere una scelta facile, lo stesso vale anche tra i barbecue a gas. Il mercato, infatti, conosce tantissime tipologie anche di questi particolari barbecue. Ebbene, esistono alcuni modi per orientarsi nella scelta e per non commettere errori durante l'acquisto. La primissima cosa da prendere in considerazione sono le proprie necessità. Ad esempio, se non si ha una villetta isolata ma una casa confinante con altre abitazioni, scegliere un barbecue a gas di ridotte dimensioni potrebbe essere la scelta ideale in modo da evitare di disturbare a causa degli odori che scaturiscono dalla cottura degli alimenti.

Differenza tra barbecue a gas e carbonella

Le tipologie di barbecue presenti sul mercato sono davvero svariate, tuttavia, il confronto più frequente è quello tra barbecue a gas e i classici barbecue a carbonella che noi tutti conosciamo. I barbecue a gas si differenziano da quelli alimentati a carbonella per varie caratteristiche. Sicuramente l’aroma conferito dall’affumicatura del legno ai cibi è difficilmente riproducibile con un barbecue a gas, tuttavia i modelli più avanzati sono in grado di donare alle pietanze un gusto simile. In parole povere, gli ultimi modelli di barbecue a gas sono in grado di donare quel gusto affumicato ai cibi che, normalmente, caratterizza la cottura dei barbecue a carbonella. Un’altra differenza riguarda la praticità di utilizzo. I modelli di barbecue a carbonella richiedono particolare esperienza ai fornelli, perché preparare la brace non è semplice e nemmeno veloce. Inoltre, se non si è dotati di un termometro apposito, è difficile controllare la temperatura. Con il barbecue a gas, invece, anche chi ha poca dimestichezza con questa tipologia di cottura può ottenere risultati ottimali, poiché basta girare le manovelle per ottenere la temperatura desiderata. Ancora, bisogna soffermarsi sull’aspetto della manutenzione. Il barbecue a gas richiede meno interventi di manutenzione rispetto a quello a carbone, in genere basta pulirlo dopo ogni utilizzo per mantenerne l’efficienza nel tempo. Per quanto concerne il prezzo, infine, il barbecue a gas può avere costi superiori rispetto a quello a carbonella, se si punta su modelli professionali e molto performanti.