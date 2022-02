Si ribalta e prende fuoco un’autocisterna di rifiuti farmaceutici sulla A1 vicino a Lodi

Incidente all’alba sull’autostrada A1, tra Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata opposta e preso fuoco. Il rogo è divampato intorno alle 6.30 del mattino (mercoledì 16 febbraio) e sul posto è accorso un corposo dispiegamento di uomini e mezzi di soccorso.

Il conducente, una persona di 47 anni, è stato tratto in salvo. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 7 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.