Silva trascina la Amca Elevatori che supera Verona e resta imbattuta

Pronostico rispettato dalla Amca Elevatori Varese che nella prima partita stagionale giocata davanti al pubblico amico (fino a ora i biancorossi avevano disputato i match a porte chiuse) si è sbarazzata della Alitrans Verona con il punteggio di 73-31.

Troppo ampio il divario tra la capolista del Girone B e i volenterosi veneti in una partita a ranghi ridotti, con soli sette effettivi per parte. La Handicap Sport era senza Diene e senza il bomber Pedretti, ma il ruolo di quest’ultimo in attacco è stato ben interpretato da Gabriele Silva (foto in alto di M. Longo) che ha messo a segno ben 30 punti.

Andamento anomalo, quello dell’incontro del PalaCusInsubria: Varese ha fatto subito il vuoto nel primo quarto concluso sul 24-3 grazie a una difesa ferrea, poi la Amca ha perso i due parziali centrali anche se ciò non ha comportato particolari rischi. Nei 10′ conclusivi infine, la formazione di Bottini ha riacceso il turbo allungando a suon di contropiedi sino al +39 dell’ultima sirena.

Al di là di Silva, contributi importanti sono arrivati anche da Francesco Roncari (20) e Riccardo Marinello (12), senza scordare l’apporto prezioso degli altri giocatori, costretti dalle ridotte rotazioni a qualche sacrificio. La prossima settimana l’Amca Elevatori sarà in trasferta a Brescia per un’altra partita sulla carta senza rischi.

Amca Elevatori Handicap Sport Varese – Alitrans Verona 76-37

(24-3, 36-16, 51-33)

Varese: Marinello R. 12, Sala 6, Molteni 6, Fiorentini 2, Roncari 20, Silva 30, Biaye.

Verona: Fynn 16, Marconcini 4, Benati, Brunelli 4, Garbinato, Bianchi 11, Oddi 2.

Risultati: Amca Elevatori H.S. Varese-Alitrans Verona 76-37; Gelsia Seregno-Gioco Parma 17-113. Riposa Icaro Sport Brescia.

Classifica: Varese 10; Parma 8; Verona 4; Seregno 2; Brescia 0.

Prossimo turno: Verona – Seregno (5 marzo, ore 16.30); Brescia – Varese (6 marzo, ore 15). Riposa: Parma.