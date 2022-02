TomaLab a disposizione delle scuole di Busto Arsizio per i tamponi. Si inizia con le Bertacchi

Impact Lab, gruppo internazionale di genetica che a Busto Arsizio dirige i laboratori TomaLab di via Ferrer, offre il proprio contributo per aiutare i bambini dell’istituto comprensivo Bertacchi e le loro famiglie a rientrare a scuola in sicurezza.

«Durante una delle nostre riunioni una collega ha raccontato di ore di fila fuori dalla farmacia insieme a intere classi di bambini che dovevano fare tamponi di rientro. Da qui l’idea di organizzare i tamponi rapidi per i bambini in un posto per loro familiare, come la propria scuola, per minimizzare così il disagio sia per loro che per i genitori» – dichiara Giulia Franceschi, Direttore Generale di TOMA Advanced Biomedical Assay, realtà italiana di eccellenza con sede a Busto che offre analisi genetiche a pazienti in tutta Italia.

«Abbiamo quindi proposto l’idea alla dirigente scolastica Fabiana Ginesi, che dirige l’Istituto Comprensivo Bertacchi, e ha accolto con favore l’iniziativa, e insieme a lei abbiamo definito i dettagli organizzativi. Con la normativa in costante evoluzione per quanto riguarda le quarantene e le regole di rientro abbiamo pensato ad un’organizzazione flessibile» – spiegano dalla sede bustocca.

Questa organizzazione sperimentale prevede la presenza di un infermiere che possa eseguire i tamponi all’entrata o all’uscita della scuola nelle giornate in cui intere classi rientrano dalla quarantena. Inoltre, è stato creato un percorso privilegiato per i bambini presso la sede di TomaLab di via Ferrer, dove gli studenti delle Bertacchi possono accedere in ogni momento durante gli orari di apertura per effettuare il tampone.

«La nostra è un’azienda di alta specializzazione che si occupa di analisi genetiche molto complesse, e per questa ragione riceviamo campioni da tutta Italia. Abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa perché ci fa piacere per quanto possibile aiutare la nostra comunità ad affrontare la pandemia, e fare la nostra parte come Servizio di Medicina di Laboratorio offrendo competenze specifiche legate alla richiesta del territorio» – aggiunge il Direttore Sanitario Grazia Puccetti. Questa iniziativa è un pilota che TomaLab è pronta a replicare qualora altri istituti volessero aderire. «Quando abbiamo incontrato la dr.ssa Ginesi abbiamo capito di aver scelto la scuola ideale per questa collaborazione» – conclude Franceschi.

«La proposta di TOMALab ci è sembrata un’ottima occasione per essere sempre più vicini ai nostri bambini ed alle loro famiglie agevolando un rientro veloce ed in sicurezza. Siamo orgogliosi di essere la scuola pilota che attiva per la prima volta questo servizio in città, perché crediamo che fare rete percorrendo strade nuove sia necessario per superare gli ostacoli, in particolare in questo momento così complesso» – afferma la dirigente Fabiana Ginesi.

Impact Lab è un gruppo internazionale con sede a Milano che offre servizi di genetica, dalle analisi alle consulenze genetiche, e controlla TOMA Advanced Biomedical Assay, con sede a Busto Arsizio, e Heartgenetics, con sede a Lisbona.

L’Istituto Comprensivo Bertacchi è costituito da quattro sedi, di cui tre scuole Primarie Bertacchi, Aldo Moro e Pieve di Cadore e la scuola Secondaria di primo grado con indirizzo musicale Bellotti, ubicate nel quartiere di Sant’Edoardo