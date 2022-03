120 studenti evacuati da una scuola a Bellinzona per un incendio

La Polizia cantonale comunica che oggi, 11 marzo, poco dopo le 10.30 a Bellinzona, vi è stato un principio d’incendio in un locale tecnico sotterraneo della Scuola elementare sud in via Lugano.

Le fiamme si sono sviluppate da una stufa elettrica generando un denso fumo. Gli allievi, circa 120, sono stati prontamente evacuati dal personale scolastico e non vi sono feriti tra loro. L’assistente del custode ha riportato una leggera intossicazione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Le odierne lezioni sono state sospese.