A Mercallo già raccolto un pick-up di beni essenziali per l’Ucraina

Solo nella prima giornata di raccolta, la mattina di sabato 5 marzo, i cittadini di Mercallo hanno donato abbastanza beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina coinvolta nella guerra per riempire il carro del pick-up arrivato per l’occasione al gazebo in piazza Balconi.

Per chi vuole partecipare all’iniziativa, ma non ha fatto in tempo nel fine settimana, il Comune e la farmacia di Mercallo hanno in programma altri due momenti di raccolta: martedì 8 marzo dalle 15 alle 18 e giovedì 10 marzo dalle 9 alle 12 alla biblioteca comunale.

L’elenco del materiale necessario comprende: antidolorifici, pannolini, latte in polvere, bende, antinfiammatori, tachipirina, cerotti, garze e aspirine.