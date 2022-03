Al via ad Arcisate il nuovo corso per volontari della Croce Rossa Valceresio

Venerdì 1° aprile, alle 20.30 in Sala Frontalieri (via Roma, 2) ci sarà una serata di presentazione del corso aperta a tutti

Tutto pronto per il corso di formazione di Croce Rossa Valceresio per i nuovi volontari.

Venerdì 1° aprile, alle 20,30 in Sala Frontalieri (via Roma, 2) ad Arcisate ci sarà una serata di presentazione del corso, dove volontari e operatori della Croce Rossa illustreranno nei dettagli le tappe per diventare volontari e la nuova proposta di formazione che prenderà il via tra due settimane.

La serata, che si svolge con il patrocinio del Comune di Arcisate, è aperta a tutti.

Qui la locandina della serata