Atterraggio di emergenza ad Arcisate per un velivolo ultraleggero

Un velivolo “ultraleggero” è caduto questo pomeriggio, domenica 20 marzo ad Arcisate. Il fatto è avvenuto attorno alle 16 in via per Cantello in una zona di campagna, fuori dal centro abitato. Dalle prime informazioni sembra che l’occupante, una donna, non sia ferita in modo grave e sul posto hanno operato i vigli del fuoco di Varese. Il 118 ha inviato automedica e ambulanza che hanno soccorso una donna di 50 anni che era ai comandi dell’aliante.

Galleria fotografica Il soccorso dei vigili del fuoco all\'aliante 3 di 3

L’atterraggio di fortuna è avvenuto in un campo non distante da un laghetto nella zona della Bevera. Secondo i carabinieri della locale stazione si sarebbe trattato di una perdita di quota del velivolo che ha obbligato la pilota alla manovra di fortuna, finendo in un campo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Varese.