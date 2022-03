Cardano, in casa con quindici gradi. “Aler non risolve il problema”

«Per tutto l’inverno ho temperature dai 10 ai 17 gradi al massimo. E Aler non riesce a risolvere il problema». È l’appello della signora Viviana, che abita alle case Erp di via Seprio a Cardano al Campo, un complesso relativamente recente.

«Abbiamo il riscaldamento a pavimento, tranne che in bagno dove c’è un calorifero. Solo in bagno si riesce ad avere una temperatura sufficiente». Il problema si presenta da novembre e riguarda anche altre famiglie (anche se non tutte) del complesso dove la signora abita dal 2015. «Da quando abito qui è la prima volta che ho chiamato l’Aler per un problema».

Aler, spiega, è effettivamente intervenuta in due diverse occasioni a dicembre e poi ancora nel 2022 ma non si è riusciti a risolvere il problema in modo decisivo. «L’ultima volta sono stati solo tre minuti. Continuo ad avere una temperatura sufficiente solo in bagno» spiega la signora, che elenca le date delle diverse comunicazioni.

Come detto il problema non è solo della signora Viviana, ma anche di altri residenti della palazzina, come testimoniato anche da una raccolta di firme fatta sul finire di gennaio. La signora ha anche interessato il Comune e il sindaco Maurizio Colombo sperando in un intervento di sollecito: le case Erp come detto sono gestite dall’Aler, che è un’agenzia regionale, ma certamente l’attenzione del Comune è una leva per ottenere un nuovo intervento.

Il complesso è piuttosto recente, gli alloggi sono stati consegnati agli inquilini nel 2015: si tratta di un intervento edilizio privato che si era bloccato per fallimento ed era stato rilevato con un progetto congiunto guidato dal Comune e con consegna finale ad Aler