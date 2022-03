“Cassano Tricolore” deve presentarsi con un suo candidato sindaco?

Con il centrodestra? O con il centro? Con un proprio candidato sindaco o con una lista?

In vista delle elezioni amministrative di Cassano Magnago 2022, il gruppo “Cassano Tricolore”, area di destra sociale, promuove una nuova consultazione online. «Desideriamo conoscere le tendenze dell’elettorato cassanese in vista delle prossime elezioni amministrative e, nel contempo, ricevere indicazioni sull’eventuale posizionamento politico da assumere».

Il form, va detto, chiede in modo diretto per che area politica si voterà e quale partito (anche se è disponibile l’opzione “altro”, che equivale a non rispondere). Però forse la parte che interessa di più Cassano Tricolore è quella in cui la formazione della destra chiede quale sia l’indirizzo politico che dovrebbe portare avanti, compresa la domanda diretta se debba “presentarsi alle elezioni con un proprio candidato sindaco” o una propria lista.

«L’esigenza è quella di comprendere quello che i cassanesi pensano degli attuali schieramenti politici in campo ma soprattutto quello che si aspettano da un’associazione come la nostra, affinché la nostra risposta sia il più possibile corrispondente» dice Andrea Del Piano, referente del gruppo.

La consultazione, raggiungibile a questo link, «fa seguito al contest lanciato il mese scorso»: il gruppo cassanese dice che grazie a questa prima fase ha «già potuto selezionare un paio di progetti davvero interessanti di cui potremo parlare più avanti».