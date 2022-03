I chiaroscuri di MV Agusta nel motomondiale. Zero punti ma buoni spunti

Due gare, zero punti. A leggere la classifica nuda e cruda – che per altro è la cosa che più conta in ambito sportivo – l’avvio del Motomondiale 2022 è ampiamente deficitario per le MV Agusta del Forward Racing Team impegnate in categoria Moto2. Tuttavia nelle due trasferte di Losail (Qatar) e Mandalika (Indonesia) le F2 della Schiranna hanno anche mostrato segnali incoraggianti che è bene “cavalcare” per i prossimi appuntamenti iridati.

La gara d’esordio – dopo una qualifica non particolarmente brillante – aveva visto i due piloti, l’italiano Simone Corsi e lo spagnolo Marcos Ramirez, risalire in gara sino alla zona punti ma proprio un contatto fortuito tra le due MV Agusta aveva poi fatto perdere terreno a entrambi. Ramirez aveva chiuso 17°, subito davanti al compagno di colori dopo una “frittata” interna senza per fortuna conseguenze.

La gara dello scorso fine settimana, in Indonesia, però ha mostrato un potenziale ben più interessante: le due moto del Forward Racing hanno infatti guadagnato la Q2, ovvero la sessione finale delle qualificazioni alla quale sono ammessi solo i migliori 18 piloti in base ai risultati delle libere e della Q1.

A quel punto Corsi è riuscito addirittura a ottenere la nona posizione in griglia di partenza per il Gran Premio (a meno di 9 decimi dal poleman Jake Dixon) mentre Ramirez si è qualificato 14°.

Risultati di valore che, purtroppo, non sono stati confermati in gara anche se proprio durante la competizione le MV Agusta hanno toccato i momenti migliori: Corsi, autore di un’ottima partenza, ha raggiunto addirittura la terza posizione, poi si è ritrovato quarto ma durante la quarta tornata è scivolato, tradito da qualche goccia di pioggia caduta sull’asfalto di Mandalika (dove il meteo – caldo torrido e umido – è stato piuttosto condizionante per tutti).

Dal canto suo Ramirez è partito bene ed è entrato presto nelle prime dieci posizioni, un piazzamento che sarebbe stato ampiamente in zona punti. Nella parte finale di una gara già accorciata però, lo spagnolo non è riuscito a tenere il ritmo dei piloti di testa ed è lentamente arretrato sino a chiudere in 17a posizione.

Un altro weekend in chiaroscuro che, come dicevamo all’inizio, lascia l’amaro in bocca perché la classifica appare impietosa ma che allo stesso tempo fa intuire che le F2 possano avere buone caratteristiche per cominciare a frequentare la top ten della categoria. Una Moto2 che è quasi un monomarca Kalex, cosa che complica ulteriormente la vita ai pochi piloti (appena 4, due MV e due Boscoscuro) che non hanno a disposizione la moto tedesca.

Il Motomondiale, ora si sposterà nel Nuovo Continente: l’1-3 aprile ci sarà il Gran Premio di Argentina a Rio Hondo, il weekend successivo invece si correrà il GP delle Americhe sul tracciato texano di Austin. Nel primo caso non si corre dal 2019 causa covid e non è semplice fare previsioni (anche se le moto non sono cambiate più di tanto nel frattemo); in Texas invece lo scorso anno Corsi ottenne 3 punti (13°) segno che la pista può essere amica delle moto varesine. Se le caratteristiche positive dovessero finalmente allinearsi, potremmo ritrovare una MV almeno da “media zona punti”, che per il momento sarebbe già un risultato notevole.