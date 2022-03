Disegni di pace e speranza da Castronno ai piccoli ucraini dell’ospedale Del Ponte

Dai bambini della Scuola Materna di Castronno è arrivato un messaggio di speranza per i bambini che sono ricoverati al Del Ponte, giunti dall’ospedale pediatrico di Kiev.

Galleria fotografica I disegni dei bambini di Castronno per i piccoli ucraini dell’ospedale del Ponte 4 di 7

I bambini dell’asilo hanno donato i loro disegni e si sa che quando un bambino regala un proprio disegno apre il suo cuore a chi lo riceve.

Fiori, cuori, bimbi che si tengono per mano ed arcobaleni sono un invito alla pace, unica condizione che potrà consentire ai piccoli ucraini di poter tornare a casa.

In segno di ringraziamento per questo bel gesto, che è un affettuoso abbraccio che fa sentire meno soli, Yulya a sua volta ha preparato un disegno da portare ai bambini dell’asilo, che sono stati felici di averlo ricevuto. In primo piano un arcobaleno che circonda il mondo e accanto al sole, la bandiera ucraina e quella italiana con i rispettivi grazie in lingua.

Questa bella corrispondenza tra bambini, che usano il loro linguaggio attraverso le immagini e la fantasia, è un profondo messaggio di no alla guerra.

Intanto per i bambini ucraini arrivati in questi giorni al Del Ponte, le giornate in reparto trascorrono serene, tra giochi ed intrattenimenti con Il Ponte del Sorriso.