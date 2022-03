Elezioni RSU Asst Valle Olona: il programma di ADL Cobas

I delegati sindacali di ADL COBAS formulano le seguenti proposte migliorative per i prossimi tre anni.

«Ciò che emerge con maggior forza – ai legge nel comunicato – è sicuramente la carenza di personale in tutti i reparti e servizi. Questa non è una sensazione ma la pura realtà: basti leggere agli aventi diritto al voto per le elezioni RSU gli ultimi quattro anni sono diminuite ulteriormente oltre il 10%.

Per aumentare le assunzioni ci vuole un piano strategico e non rattoppi a fini elettorali. Per avere più personale non bisogna permettere l’uso indiscriminato di straordinari, gettoni di presenza e altre forme di incentivi per pochi a scapito di tutti perché, oltre a non dare la possibilità di assumere, riducono i fondi che potrebbero servire per le progressioni orizzontali.

Non aiuta per niente la continua riduzione di posti letto e la chiusura di interi reparti e dipartimenti nella logica di un ospedale che verrà pronto, se va bene, tra otto anni e che sta devastando sia l’offerta lavorativa, sia l’accesso alla salute dell’intero territorio del basso Varesotto.

Troppo facile fare iniziative pubbliche solo e soltanto sotto elezioni RSU, chiedendo a gran voce la difesa della sanità pubblica, senza mai citare la pessima riforma sanitaria regionale che vuole privatizzare ulteriormente l’accesso alla salute già devastato nel corso degli ultimi 20 anni.

ADL COBAS è da sempre impegnata nelle lotte in difesa dell’accesso universale alla salute e lo vedete tutti i giorni, nel territorio con il Comitato Diritto Salute del Varesotto, nel tessuto regionale e in Italia coordinandoci con tutte le sigle del sindacalismo di base, con Medicina Democratica e con le reti nazionali.

Il secondo miglioramento che vogliamo proporre è l’aumento dello stipendio. Che annuncio facile e scontato direte voi.

Ma già con il piano strategico strutturale descritto si possono fare più progressioni orizzontali aumentare anche la produttività collettiva. Alcune proposte realizzabili, che ADL Cobas porterà avanti in questi tre anni, devono essere improntate al benessere collettivo e lavorativo e devono andare avanti necessariamente di pari passo con le progressioni orizzontali.

Pertanto chiediamo: