Capitale umano, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono tre pilastri che sostengono la cultura d’impresa ai tempi del Pnrr. Saperle misurare e condividere è altrettanto importante per poter generare consapevolezza tra i collaboratori e i molteplici portatori di interessi. Elmec Informatica, azienda di Brunello fornitrice di servizi It, che ha da poco celebrato il mezzo secolo di vita, ha messo nero su bianco in un documento, Elmec Impact, l’impatto positivo esercitato sulle persone, sull’ambiente e sul mercato.

Nel corso del 2021 la popolazione aziendale è cresciuta complessivamente di 84 persone, sono state erogate 16.157 ore di formazione ed evitate 160.325 kg di emissioni CO2. Queste sono solo alcune delle evidenze emerse dal documento di welfare aziendale appena pubblicato.

«Semplicità e fiducia: sono questi i principi cardine della nostra strategia di sostenibilità aziendale» afferma Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica. «Valori che ispirano il nostro rapporto verso i collaboratori, le realtà del territorio, i clienti e che hanno reso possibile la costruzione di un documento sul nostro impatto. Elmec Impact è un’analisi approfondita dei nostri progetti di corporate social responsibility capace di raccontare, al netto delle certificazioni e degli standard validi per tutti, la particolarità delle nostre iniziative, le aree su cui abbiamo deciso di investire il nostro impegno e quali stakeholder siano coinvolti direttamente o indirettamente nelle differenti aree d’interesse».

Politiche di sostenibilità ambientale: mettere il dipendente al centro

Fare welfare aziendale vuol dire mettere le persone al centro dell’azienda: si tratta di offrire ai dipendenti un paniere di servizi che rendano più equilibrato il rapporto tra la vita privata e quella lavorativa e, le sedi del campus tecnologico di Brunello, ne sono un esempio lampante. Grazie all’utilizzo di distributori “fai da te” in cui è possibile rifornirsi liberamente di acqua, di detersivi ecologici utilizzando packaging sostenibili e all’installazione di una casetta dell’acqua a completa disposizione dei dipendenti Elmec è riuscita, nel 2021, a ridurre del 75% la vendita di bottigliette di plastica. Ma non è tutto: batterie, lampadine e farmaci possono essere smaltiti in maniera semplice, gratuita e sicura, grazie alla presenza di Eco Box di raccolta. La diffusione di una “cultura della sostenibilità” e l’ispirazione ai principi dell’economia circolare, prende forma anche attraverso la creazione di un mercatino dell’usato interno all’azienda per invogliare i dipendenti al ri-uso e alla riduzione degli sprechi.

Attenzione all’ambiente: come ridurre le emissioni di CO2

Le sedi di Elmec sono dotate di impianti fotovoltaici, geotermici e di lampade Led di nuova generazione che permettono di risparmiare il 50% dell’energia elettrica rispetto a lampade tradizionali. Mediamente ogni anno, tutti gli impianti fotovoltaici presenti nelle sedi del Campus tecnologico, producono 302.500 kWh contribuendo a un risparmio di 160.325 kg di CO2. Sempre in merito alla sostenibilità ambientale, con il progetto Zero Miglia nel corso del 2021 sono stati risparmiati 1.113.142 Km. Monitoraggio possibile grazie a un contatore in grado di registrare i chilometri risparmiati dai dipendenti con lo Smart Working e le Video Conferenze. Anche il 2022 è ricco di iniziative eco-sostenibili tra cui emerge certamente il progetto Bike To Work: chi pedalerà fino all’ufficio almeno 50 volte nel corso dell’anno, riceverà un bonus in flexible benefits, un gesto che mira a sensibilizzare ulteriormente le persone e a ridurre le emissioni di CO2.

Recruitment e formazione: Start Program e HR Talk

Ogni anno Elmec Informatica assume molti nuovi collaboratori, creando occupazione di qualità sul territorio e, nel solo 2021, la popolazione aziendale è cresciuta di 84 persone, portando la forza lavoro totale del campus tecnologico a 680 dipendenti, con un’età media di 34 anni. I percorsi di inserimento in azienda sono molteplici e differiscono per titolo di studio, profilo di carriera e livello di expertise. Nello specifico, per i neodiplomati e neolaureati, l’azienda offre la possibilità di vivere un’esperienza professionale attraverso stage e apprendistato, mentre, per le figure middle e senior, sono presenti percorsi di carriera orientati ad una continua maturazione di soft e hard skills. Complessivamente, l’insieme di queste attività, equivalgono all’erogazione di 16.157 ore di formazione erogate sia in e-learning, che in aula. Un numero destinato a crescere nel corso del 2022. Tra le iniziative di formazione maggiormente accreditate figurano lo Start Program, il percorso di onboarding in azienda che accompagna i nuovi assunti alla scoperta del gruppo Elmec e l’Hr Talk, un momento di condivisione e confronto che permette di raccogliere importanti feedback da tutti i reparti dell’azienda.

Ulteriori dettagli in merito a Elmec Impact, alle attività di sostenibilità ambientale, alle politiche di recruitment e formazione, sono consultabili a questo link: https://www.elmec.com/csr/