In gita a La Thuile con la Pro Loco Brunello

La Pro Loco di Brunello organizza per domenica 9 febbraio una gita presso la bella località sciistica di La Thuile. Il ritrovo è previsto alle ore 6:00 in via Verdi 17, con rientro in serata.

La quota di iscrizione è di 30 euro per i soci e 35 euro per i non soci, comprensiva di assicurazione. È richiesto il versamento di una caparra di 15 euro al momento della prenotazione. Al raggiungimento di almeno 30 sciatori adulti, lo ski-pass sarà scontato a 48 euro invece di 56 euro.

Chi non volesse sciare può approfittare della giornata per esplorare le bellezze di La Thuile, visitando il sito ufficiale www.lathuile.it per maggiori dettagli sulle attrazioni della zona.

Le prenotazioni sono aperte fino al 1° febbraio e possono essere effettuate contattando i numeri 393 9252919 o 339 5718132 (solo WhatsApp). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.prolocobrunello.org.