Festa di primavera in biblioteca per i bambini a Jerago con Orago

In collaborazione con il gruppo di lettura Voci di Carta, la Biblioteca di Jerago con Orago propone un pomeriggio di letture animate per bambini dedicate alla stagione del risveglio. Una Festa di primavera per i più piccoli, venerdì 18 marzo su due turni , alle ore 16 e alle ore 16:45.

Al termine dell’iniziativa, dedicata ai bambini dai 3 anni di età, ad ogni partecipante sarà consegnato un kit con una divertente attività da fare a casa.

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Jerago con Orago è gratuito ma con prenotazione contattando la biblioteca allo 0331 217210 oppure scrivendo a bibliotecacomune@jeragoconorago.va.it.

La biblioteca comunale è in piazza don Luigi Mauri a Jerago con Orago.