Fine settimana di eventi al Museo Maga

Un weekend ricco di eventi al Museo Maga di Gallarate. All’interno del progetto Intrecci. Ma*GA e Missoni per l’arte e l’educazione sono diverse le attività didattiche, aperte a tutti, con attività ludiche e laboratoriali sui temi del colore e della materia tessile.

La sinergia iniziata a dicembre 2021 con il coinvolgimento di alunni e docenti delle scuole del territorio, si arricchisce con quattro proposte dedicate a bambini, famiglie e pubblico adulto per aprire a tutti la possibilità di misurarsi con il colore, la tessitura e il crochet.

Le proposte si concentrano sulla sperimentazione di colore, materia e filati, dando modo di testare le proprie capacità espressive all’interno di laboratori nei quali fare esperienza diretta attraverso il gioco, la progettazione tessile, la realizzazione di un tessuto realizzato a telaio o con l’uncinetto.

I LABORATORI

Color Memor

La passione per il colore è alla base della ricerca della Maison MISSONI dalla sua fondazione. Insieme ai più piccoli andremo alla scoperta dei colori, giocando con i loro nomi: dall’amaranto al verderame, dallo zafferano alla cocciniglia attraverso l’utilizzo di un memory speciale con il quale giocare in famiglia!



Domenica 20/03, 27/03, 3/04. Ore 15.00-16.00. Età consigliata 3 – 6 anni. L’attività è gratuita previo l’acquisto del biglietto d’ingresso ridotto di € 4,00 per gli adulti accompagnatori. Su prenotazione fino a esaurimento posti. A cura di Marika Brocca

Patchwork Memory

Gli arazzi di Ottavio Missoni sono un universo di texture che possiamo rimescolare in infinite combinazioni. Con una serie di tessere proveremo a comporre il nostro personale arazzo ragionando sulle geometrie e sui colori per portare un po’ di Missoni nelle nostre case!

Domenica 20/03, 27/03, 3/04. Ore 16.30-17.30. Età consigliata 7 – 11 anni. L’attività è gratuita previo l’acquisto del biglietto d’ingresso ridotto di € 4,00 per gli adulti accompagnatori. Su prenotazione fino a esaurimento posti. A cura di Marika Brocca

VISITE GUIDATE

Il personale del Dipartimento Educativo è lieto di accogliervi e accompagnarvi alla scoperta delle mostre in corso Melancholia di Chiara Dynys, Untitled di Michele Lombardelli, il riallestimento della collezione permanente Geografie. Raccontare i tempi raccontare i luoghi e quello della Sala Arazzi Ottavio Missoni per approfondire le ricerche degli artisti esposti.

Domenica 20/03, 27/03, 3/04, 10/04, 1/05, 8/05. Ore 16.00-17.00. Visite guidate gratuite previo acquisto del biglietto di ingresso ridotto di €4,00 fino a esaurimento posti.

INCONTRO CON LA SCRITTRICE

Marta Morazzoni Il rovescio dell’abito (Guanda, 2022), l’autrice dialogherà con Andrea Kerbaker. L’evento si inserisce nel programma La primavera della Cultura al Premio Chiara. Un originale controcanto per la vita eccezionale di eccessi e di cadute della marchesa Luisa Casati Stampa, la donna che fece della sua vita un’opera d’arte. La costruzione ardita di un gioco di specchi tra verità e romanzo sullo sfondo di una irrequieta Milano degli anni Venti.

Domenica ore 17.00 ingresso libero

CROCHET CAFE’

Incontri e chiacchiere sull’uncinetto e all’uncinetto in collaborazione con HIC (Hub istituti Culturali di Gallarate). Il pubblico degli appassionati di uncinetto troverà ogni venerdì uno spazio allestito con sedie, tavolini e alcuni testi di ispirazione per le proprie composizioni.

Ciascun partecipante può portare i propri strumenti di lavoro, il Museo mette a disposizione i filati forniti dalla Maison MISSONI. Accesso libero e gratuito da marzo a giugno il venerdì dalle 14.00 alle 18.00.

TRAMA E ORDITO

Laboratorio di tessitura per pubblico adulto. Il laboratorio si articola in fasi teorico-pratiche per sperimentare l’antica tecnica della tessitura a mano con uno sguardo contemporaneo. Saranno di ispirazione le opere della mostra Ottavio Missoni. Una vita a colori 1921-2021 e della collezione permanente che analizzeremo attraverso una visita dialogata, interrogandoci sulle strutture astratto geometriche che sono alla base di molti linguaggi espressivi.

Le varie fasi dell’attività si articolano tra momenti di progettazione, orditura, rimettaggio, legatura e tessitura per arrivare alla fase conclusiva di stacco e revisione del lavoro.

Durata: 3 ore a incontro per 6 incontri. Ogni sabato dalle 10.00 alle 13.00 a partire dal 4 giugno. Costo 300 euro. Minimo 5 massimo 10 partecipanti. Su prenotazione. A cura di Francesca Chiara

Per l’accesso al museo e a tutte le attività è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato come da normativa vigente.

Info e Prenotazioni: intrecci@museomaga.it

T. 0331 706011

Museomaga.it