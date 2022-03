Gli scontri diretti infiammano la serie A di bocce

L’ottava giornata del campionato di Serie A sembrava confezionata appositamente per mettere a confronto alcune delle più accreditate pretendenti alle final four che coroneranno la lunga galoppata del girone unico varato per l’anno agonistico 2022.

Da un lato la Caccialanza di Milano a ospitare la Boville di Marino – le due finaliste dello scorso campionato – per confermare il primato, dall’altro la prima inseguitrice Mosciano sugli insidiosi campi cagliaritani e, infine, le due squadre corsare per eccellenza – Kennedy Napoli e Villafranca – a contendersi il ruolo primario della pirateria in quel di Napoli.

Naturalmente i riflettori erano puntati sullo scontro milanese, nel quale si fronteggiavano alcuni dei più conclamati campioni del pianeta bocce. All’inizio sembrava di rivedere l’edizione filmica di Walt Disney, tratta dalla fiaba dei Fratelli Grimm “La bella addormentata nel bosco”.

Il milanese Viscusi si prendeva un sonoro cappotto – sconfitta per 8-0 – da un attento e concentrato Santucci: nessuna puntura del fuso, così come preconizzato nel maleficio della fata malvagia, ma piuttosto sembrava che si fosse appena svegliato da un sano pisolino pomeridiano sopravvenuto a seguito di un’abbondante pranzo con relative libagioni accompagnatorie. A onor del vero Santucci era impeccabile, ma Luca riusciva a fallire molte bocciate e nell’accosto non è che brillasse di luce particolarmente intensa. Solo che, scosso dal risultato del primo set, stropicciando gli occhi e stirando voluttuoso le membra, si ricordava di essere un campione, scacciava gli ultimi barlumi di sonnolenza, fissava con aria combattiva l’avversario, ipnotizzandolo forse, oppure trasferendogli il malefico influsso di cui era rimasto avvinto, e con ferocia degna di un capitano di ventura medievale, si vendicava infliggendo al romano il medesimo trattamento da poco subito: un altro terrificante 8-0.

Le terne erano affaccendate a trastullarsi in interminabili interruzioni per consultarsi sul modo migliore di rendere ardua la vita ai rivali, si assopivano a turno, alternando errori evitabili a incredibili prodezze fino all’inevitabile pareggio che, sommato al precedente nell’individuale, mandava la riposo le due compagini sul 2-2. Le coppie avevano il compito di dirimere la supremazia e il pronostico era quanto mai incerto, visto che tutti avevano giocato a buon livello, eccetto forse Nanni, colpevole di aver sbagliato un numero di bocciate per lui decisamente inusuale. Ma qui si associava alla consueta bravura dei locali la dea bendata che in alcune giocate decisive stabiliva di togliersi la fatidica benda e di rivolgere una sguardo benevolo ai locali, che strapazzavano così Boville fino a un impietoso 6-2.

Primato di Caccialanza di nuovo riaffermato, grazie non solo alla vittoria nello scontro diretto, ma anche alle sconfitte di Mosciano e di Napoli che vengono allontanate dalla vetta, lasciando spazio alla rimonta di Possaccio vittoriosa a Fossombrone – in formazione inedita con Scicchitano singolarista autore di un pregevole 2-0 nei confronti di Grilli -, che scalza di nuovo i rivali installandosi al secondo posto di una classifica ballerina, nella quale le damigelle d’onore dei milanesi cambiano di continuo casacca, mantenendo colma di fascino la battaglia per i posti dal secondo in poi, indispensabili per poter accedere all’atto conclusivo delle finaliste. E, tanto per non smentire l’attuale incertezza, il 12 marzo offre una nona tornata imperniata su un succoso Possaccio-Boville, le semifinaliste 2021.

PILLOLE DI BOCCE

5 marzo

Campionato italiano Serie A – 8a giornata Caccialanza (MI) – Boville (RM) 6-2 (52-30)

M. Luraghi /P. Luraghi/Savoretti (MI) – Di Nicola/Nanni/Palma (RM) 8-4 4-8 Viscusi (MI) – Santucci (RM) 0-8 8-0 P. Luraghi /Savoretti (MI) – Palma/Santucci (RM) 8-3 8-0 M. Luraghi/Viscusi (MI) – Di Nicola/Nanni (RM) 8-4 8-3

Fossombrone (PU) – Possaccio (VCO) 3-5 (47-42)

Battistini/Carbonari/Sperati (PU) – Andreani/Paone/Signorini (2° set Mazzolini) (VCO) 8-0 8-0 Grilli (PU) – Scicchitano (VCO) 2-8 5-8 Grilli/Rotatori (PU) – Rossoni/Scicchitano (VCO) 8-2 6-8 Battistini/Sperati (PU) – Andreani/Paone (VCO) 6-8 4-8

Classifica Caccialanza 21 – Possaccio 16 – Cagliari, Mosciano 15 – Boville, Fontespina, Villafranca 13 – Codogno, Kennedy Napoli 12 – Fossombrone 7 – Civitanovese 3 – Enrico Millo Salerno 1.

7 marzo – Basso Verbano – inizio specialità coppia serale ABCD 07 marzo – Baraggese – inizio specialità coppia serale ABCD 11 marzo – Trobaso-Intrese – finale specialità coppia serale ABCD 12 marzo – Baraggese – finale specialità individuale serale ABCD