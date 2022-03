Guasto alla cabina, black out tra Gallarate e Samarate

Mattina di problemi sulla rete elettrica nella zona tra Gallarate e Samarate nella mattina di mercoledì 16 marzo.

Un guasto ha interessato una cabina a Samarate e ha provocato interruzioni elettriche e disagi anche nella zona Sud di Gallarate (Arnate e Madonna in Campagna) e nella periferia di Cardano al Campo.

Alle 11 risultavano ancora 70 le utenze “disconnesse”, vale a dire case o attività economiche senza corrente elettrica.

Non risultano particolari problemi sul fronte della sicurezza e degli impianti, anche i vigili del fuoco non hanno svolto interventi di recupero (che a volte capitano, ad esempio per lo stop agli ascensori).